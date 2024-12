To będzie najmodniejszy kolor na 2025 rok. Idealny odcień dla kobiet dojrzałych. Podkreśla naturalne piękno. Świetny dla kobiet z niebieskimi oczami

Kolor roku 2025. Króluje ponadczasowa klasyka i elegancja

Pantone to amerykański instytut znany z produkcji systemów używanych w przemyśle poligraficznym. Już on ponad 25 lat firma co roku ogłasza kolor dominujący na kolejny rok. Projekt ten ma na celu angażowanie projektantów do rozmów o kolorach. W 2024 roku Pantone postawił na kolorowe szaleństwo. Kolorem roku 2024 była Viva Magenta czyli buraczkowy róż. W 2025 roku królować będzie klasyka, a kolorem na nadchodzące 12 miesięcy wybrano Mocha Mousse. To nieco karmelowy brąz z nutą ciemnych odcieni czekolady. - Na rok 2025 Pantone Color Institute wybrał Pantone 17-1230 Mocha Mousse, rozgrzewający, brązowy odcień nasycony bogactwem. Pielęgnuje nas dzięki sugestii smakowitych właściwości czekolady i kawy, odpowiadając na nasze pragnienie komfortu - informuje Pantone na swojej stronie.

Jak wygląda kolor roku - Mocha Mousse?

Mocha Mousse to bardzo elegancki i stylowy kolor. Łączy w sobie naturalność brązu z odwagą oraz oryginalnością. Jest uniwersalny, a przy tym ma w sobie coś unikalnego. To świetny kolor dla kobiet dojrzałych. Noszony w stylizacjach otula i zmiękcza rysy twarzy. Sprawia, że buzia wygląda na młodszą. Świetnie sprawdzi się u kobiet z niebieskimi bądź zielony oczami. Wydobędzie głębię tych odcieni i podkreśli ich piękno. - Pantone 17-1230 Mocha Mousse wyraża poziom przemyślanej pobłażliwości. Wyrafinowany i luksusowy, a jednocześnie bezpretensjonalny klasyk, Pantone 17-1230 Mocha Mousse poszerza nasze postrzeganie brązów od skromnych i przyziemnych do aspiracyjnych i luksusowych. Nasycony subtelną elegancją i ziemistym wyrafinowaniem, prezentuje dyskretny i gustowny akcent glamour. Aromatyczny brązowy odcień otula nas swoim zmysłowym ciepłem - mówi Leatrice Eiseman, Executive Director w Pantone Color Institute.