Wystarczyła 1 łyżka, aby wygładzić zmarszczki na twarzy. Nakładałam ją na czystą skórę co drugi wieczór i mam cerę gładką jak u dziecka. Naturalna maseczka na zmarszczki

Naturalne metody pielęgnacji mogą skutecznie wygładzić zmarszczki, nawet te głębokie.

Sekretem jest prosta, domowa maseczka na bazie siemienia lnianego, która poprawia elastyczność skóry.

Dowiedz się, jak przygotować i stosować ten zabieg, aby Twoja cera wyglądała młodziej.

Odkryj, jak ten jeden składnik może odmienić Twoją skórę i spowolnić proces starzenia!

Wystarczyła 1 łyżka, aby wygładzić zmarszczki na twarzy

Sposobów na zmarszczki na twarzy jest wiele - od bardziej inwazyjnych, typu botoks czy lifting twarzy, po zupełnie naturalne rytuały pielęgnacyjne, które wykonywane regularnie, mogą także przynieść spektakularne efekty. Oczywiście zmarszczki na twarzy to efekt naturalnego procesu starzenia się naszego organizmu. Jest to związane ze stopniowo zmniejszającą się produkcją fibroblastów odpowiedzialnych za wytwarzanie kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Proces starzenia się doprowadza do tego, że skóra traci elastyczność. W efekcie zmarszczki pogłębiają się, stają się coraz bardziej widoczne na czole, pod oczami, wokół ust. Oczywiście proces ten można skutecznie spowolnić, stosując odpowiednią dietę i pielęgnację skóry. Ja od miesięcy stosuję naturalną maseczkę na zmarszczki, która poprawiła kondycję mojej skóry. Tak naprawdę wystarczyła jedna łyżka, aby widocznie wygładzić zmarszczki.

Naturalna maseczka na zmarszczki. Przygotowanie, stosowanie

Do przygotowania takiej naturalnej maseczki na zmarszczki potrzebowałam jedynie jednej łyżki siemienia lnianego i gorącej wody. Ziarna siemienia lnianego zalej 100 ml wrzątku, przykryj i pozostaw do ostygnięcia. Następnie po wieczornym oczyszczeniu cery, wklep maseczkę z siemienia w skórę i pozostaw do wyschnięcia. Siemię lniane wspaniale nawilża skórę, spłyca zmarszczki zapobiega powstawaniu nowych, a także wzmacnia płaszcz hydrolipidowy skóry. Taka maseczka doda cerze blasku i sprawi, że będzie wyglądać nawet 10 lat młodziej. taki zabieg wykonuj co dwa dni, a po kilku tygodniach zauważysz efekt wygładzenia zmarszczek.

Przyczyny powstawania zmarszczek

Istnieje kilka przyczyn pojawiania się zmarszczek. Poza wiekiem należą do nich: