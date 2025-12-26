Wypadek koło Kolbuszowej. Media: Ucierpieli amerykańscy żołnierze

Wypadek koło Kolbuszowej. Media: Ranni amerykańscy żołnierze

O wypadku donosi lokalny portal korsokolbuszowskie.pl. We wsi Kłapówka (gm. Kolbuszowa) o godzinie 19.43 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. Samochód osobowy przewozu osób marki Toyota wypadł z drogi. Podkomisarz Adrian Kocój z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej przekazał w rozmowie z portalem wstępne ustalenia. Wynika z nich, że zdarzenia doszło na skutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze przez kierującego taksówką.

Pojazdem przemieszczało się kilka osób. Wśród nich znajdować się miało trzech amerykańskich żołnierzy. Dwie kobiety i jeden mężczyzna zostali przetransportowani na dodatkowe badania do szpitala, ale wszystko wskazuje na to, że doznali jedynie powierzchownych obrażeń.

Na miejscu pracują wszystkie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja. Policja apeluje do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność. Na drodze jest bardzo ślisko.

Amerykańscy żołnierze w Jasionce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bus uderzył w auta amerykańskich żołnierzy. Groźny wypadek na A2

Do groźnego wypadku z udziałem amerykańskich żołnierzy doszło w poniedziałkowy wieczór (20 października) na autostradzie A2 w miejscowości Wysoczka (powiat poznański). Bus uderzył w stojący na poboczu pojazd wojsk amerykańskich, co doprowadziło do zderzenia z kolejnymi trzema autami z kolumny. W wyniku wypadku rannych zostało pięć osób, w tym czterech amerykańskich żołnierzy. – Poszkodowanych zostało czterech żołnierzy amerykańskich oraz kierowca busa. Żołnierzy przetransportowano do szpitala. Na miejsce zdarzenia przybył również Oficer Operacyjny Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu – przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na miejscu wypadku błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. Więcej o tym zdarzeniu przeczytasz TUTAJ.