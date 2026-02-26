PILNE. Polska znów podrywa myśliwce. Wojsko podjęło decyzję

Polska podrywa myśliwce w związku z rosyjskim zmasowanym ostrzałem Ukrainy
Polskie lotnictwo i obrona powietrzna w stanie gotowości z powodu rosyjskich ostrzałów w zachodniej części Ukrainy - taki komunikat znów pojawił się na stronie Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych na platformie X. Ponieważ działania wojenne trwają także w rejonie położonym stosunkowo blisko Polski, na wszelki wypadek samoloty NATO są gotowe do reakcji. "W związku z kolejnym w ostatnim czasie zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - informuje Dowództwo Operacyjne RSZ. Wojskowi podkreślają, że jak zwykle są to działania prewencyjne i na razie brak informacji o tym, by coś bezpośrednio nam zagrażało.
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę"
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbedne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - czytamy na platformie X.