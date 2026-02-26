Uroczysty pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenko

Edward Linde-Lubaszenko odszedł 8 lutego w wieku 86 lat. Ceniony aktor pozostawił po sobie pogrążoną w żałobie rodzinę, w tym syna Olafa, córkę Beatę oraz wnuki. Odejście Linde-Lubaszenki, to również ogromny cios dla polskiej kinematografii. W swojej karierze wykreował ponad 100 ról teatralnych i dziesiątki postaci ekranowych.

Nieco ponad dwa tygodnie po śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki odbył się pogrzeb artysty. Pierwsza część pożegnania rozpoczęła się o godzinie 11 uroczystą mszą świętą w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Świątynia została przyozdobiona białymi kwiatami. Przed ołtarzem stanęła trumna, obok której ustawiono państwowe odznaczenia.

Podczas kazania ksiądz przypomniał zebranym nie tylko jego wybitne role, ale również zmagania artysty z tożsamością i narodowością. Edward Linde-Lubaszenko dopiero po latach poznał prawdę o swoim pochodzeniu. Historia jego rodziny była bowiem bardzo zawiła. Przejmujące słowa padły również z ust dzieci artysty - Olafa Lubaszenki i Beaty Chyczewskiej.

Poruszający widok na grobie Edwarda Linde-Lubaszenko

Po zakończeniu mszy kondukt żałobny udał się na Powązki Wojskowe. Tam aktor został odprowadzony na miejsce swojego wiecznego spoczynku. Edward Linde-Lubaszenko spoczął w Alei Zasłużonych. Trumna, w której pochowano artystę, była ciężka, drewniana, zdobiona rzeźbieniami oraz złocistymi okuciami.

Po złożeniu trumny do grobu został on niemal zasypany kwiatami. Na grobie ułożono wieńce pogrzebowe, na których szarfach napisano piękne słowa pożegnania. Wiązanki ku czci aktora złożyli m.in. artyści z Teatru Stu oraz Związku Artystów Scen Polskich. Poruszający jest też widok wieńców od najbliższych - dzieci, wnuków i dalszych krewnych.

