Edward Linde-Lubaszenko zdradził prawdę o nazwisku. Chodziło o Lindę czy ojca w Armii Czerwonej?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-02-08 22:14

Edward Linde-Lubaszenko miał niezwykle zawiłą historię rodzinną, której szczegóły poznał dopiero po latach. Jego syn - Olaf Lubaszenko - "zgubił" człon "Linde" z nazwiska. Dlaczego?

Edward Linde-Lubaszenko - tajemnice prawdziwego nazwiska

"My się w zasadzie nazywamy Linde, ale nie wracamy do nazwiska, żeby nie robić konkurencji Bogusiowi Lindzie"- mówił w żartach Olaf Lubaszenko, syn Edwarda Linde-Lubaszenki. A jaka jest prawda o losach nazwiska rodowego? Niestety mniej zabawna niż ten niewinny żart.

Edward Linde-Lubaszenko, jak potwierdził jego syn Olaf Lubaszenko na Instagramie, odszedł w niedzielę, 8 lutego w wieku 86 lat. Wielki aktor, znany między innymi z filmów "Poranek kojota", "Sztos", "Psy", "Chłopaki nie płaczą", "E=mc2", "Kroll", "Piłkarski poker", "Operacja Samum", "Słodko gorzki" i serialu "Kasia i Tomek", gdzie wcielał się w ojca Pawła Wilczaka.

Aktor w wywiadach bardzo otwarcie wypowiadał się o swoim życiu - zarówno uczuciowym, jak i rodzinnym. Wspominał między innymi, że nie był dobrym ojcem dla Olafa, bo był nieobecny, a gdy się zjawiał, potrafił go zamęczać.

Zobacz również: Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko. Miał 86 lat!

Historia rodzinna Edwarda Linde-Lubaszenki

Ciekawą i dość tragiczną historię rodzinną Edward Linde-Lubaszenko wskazywał jako jeden z powodów dla których jego życie ułożyło się tak, a nie inaczej.

Edward Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 r. w Białymstoku, gdzie mieszkała jego rodzina. Dokładnie tego samego dnia w Moskwie podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow, który zmienił cały świat i podzielił Europę na strefę wpływów III Rzeszy i ZSRR. Jaki to miało wpływ na losy Edwarda?

Emilia Roszkikowska, jego matka, mieszkała w Białymstoku, gdzie poznała o 12 lat starszego Niemca Juliana Linde. Wojna przerwała ten związek - gdy Armia Czerwona zajęła miasto, Julian uciekł na teren Prus Wschodnich. Emilia jednak ostała w Białymstoku, a w jej mieszkaniu zamieszkał oficer radzieckiej armii, Mikołaj Lubaszenko. Z czasem narodziło się między nimi uczucie. Aktor w rozmowie z "Rzeczpospolitą" w 1991 roku opowiedział o szczegółach zawiłej, rodzinnej historii w cieniu wojny.

"Młoda kobieta, mając do wyboru daleką Syberię, gdzie zginęłaby niechybnie z niemowlęciem, albo poddanie się adoratorowi, wybiera to drugie, ratując życie swoje i dziecka"

Super Express Google News

Edward Linde-Lubaszenko tułał się między Polską i Rosją

Mikołaj Lubaszenko załatwił papiery, z których wynikało, że Emilia to jego żona, a Edward Linde - jego własny syn, od tego czasu znany jako Edward Lubaszenko. Nic sobie nie robił z tego, że w ZSRR zostawił żonę i dwójkę dzieci. Z resztą nie tylko tym się mało przejmował - nagle postanowił zostać wrogiem Rosji i omal go nie stracono. Emilia i mały Edward cierpieli biedę.

Zobacz również: Edward Linde-Lubaszenko nie zostawi po sobie majątku. Wszystko przehula! "Nie będę sobie żałować"

- W tym czasie matka zarabia na nędzne pożywienie — zupę z pokrzywy, liści buraka, resztki chleba — sprzątając w domach miejscowych notabli (...) Zakończenie wojny 9 maja świętowaliśmy w Moskwie. Pamiętam race na niebie, mauzoleum Lenina na placu Czerwonym i lody malinowe, które jadłem pierwszy raz w życiu

A więc Edward Linde-Lubaszenko jako dziecko tułał się od Białegostoku do Archanielska, dalej do Moskwy, by ostatecznie wrócić do Polski i trafił do Wrocławia.

- Zamieszkaliśmy na przedmieściach, w willi Niemki. Miała syna Horsta, a ponieważ moich rodziców ciągle nie było w domu, bo szukali pracy i kontaktów, to ja od Horsta szybko nauczyłem się mówić po niemiecku. Tak więc w 1946 r. miałem siedem lat, świetnie mówiłem po rosyjsku, całkiem dobrze po niemiecku i słabo po polsku. Ale szybko to nadrobiłem. Słuchałem radia, czytałem książki. "Przygody Robinsona Cruzoe" znałem na pamięć

Edward Linde-Lubaszenko: prawdę o ojcu poznał po latach

Dopiero po latach Edward Linde-Lubaszenko otrzymał list od biologicznego ojca, z którego wiedział się prawdy o swoim pochodzeniu. Okazało się, że wrócił do Polski i wciąż szukał swojej rodziny sprzed wojny.

- W ten sposób zostaję więc "Szwabem". Dowiaduję się, że ojciec dostał się do niewoli radzieckiej jako żołnierz Wehrmachtu, cały czas poszukiwał żony, dziecka i Mikołaja Lubaszenki przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż

- mówił Edward Linde-Lubaszenko w "Rzeczpospolitej".

- Często jeździłem tam do niego. Wstydził się, że sprawił mi tyle kłopotu. Ja natomiast wstydziłem się, że nie mogę być jego synem całkowicie — z nazwiskiem. (...) Nigdzie nie zachował się akt ślubu mojej mamy z Mikołajem Lubaszenką, ani też akt mej adopcji przez człowieka, który dał mi swoje nazwisko i grał rolę mego ojca. Przez kilkadziesiąt lat sam grałem rolę Lubaszenki, wobec której te w teatrze są takie sobie

To dlatego Od 1991 roku Edward Linde-Lubaszenko używa dwojga nazwisk - ojca Niemca i ojczyma Rosjanina. Sam mówił, że to przez doświadczenia z dzieciństwa całe życie miał trudności ze stworzeniem szczęśliwego i stałego związku.

Zobacz również: Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko. O sobie mówił, że przeżył "1500 romansów i cztery małżeństwa"

- Miałem dużo takich przypadków, czy jestem Ukraińcem. Odpowiadam, że nie, to mój ojczym tak się nazywał, miał takie nazwisko, a ja jestem Polakiem. Mikołaj Lubaszenko był Ukraińcem i on uratował mnie i mamę przed wywózką na Sybir. Był oficerem Armii Czerwonej. Zrewanżowaliśmy mu się, wyciągając go ze Związku Radzieckiego. Mieszkał w Polsce do końca życia. We Wrocławiu mieszka jego syn, a mój brat przyrodni Bogdan i jego dzieci. Nawet ci w Polsce mieszkający Ukraińcy mnie zaczepiają i delikatnie, i życzliwie pozdrawiają

- mówił też o swoim nazwisku po latach w rozmowie z "Faktem".

Zobacz również: Linde-Lubaszenko nie żyje. Gwiazdy wylewają łzy!

Olaf Lubaszenko o Lewandowskim: "Za naszego życia taki już może się nie pojawić" [WYWIAD]
Edward Linde-Lubaszenko z kobietami - wszystkie żony i nie tylko
Galeria zdjęć 40
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OLAF LUBASZENKO
BOGUSŁAW LINDA
EDWARD LINDE-LUBASZENKO