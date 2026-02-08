Bad Bunny szokuje! Zagra na Super Bowl i… nie dostanie ani grosza!

Super Bowl LX odbędzie się 8 lutego 2026 roku w Levi’s Stadium w Kalifornii, a widzowie na całym świecie już odliczają dni do wielkiego widowiska. Na trybunach zasiądą szczęśliwcy, a przed ekranami telewizorów i komputerów zasiądą setki milionów fanów sportu i muzyki. Centralnym punktem wydarzenia będzie Halftime Show - przerwa, w której Bad Bunny pokaże się w pełnej krasie. To właśnie ten występ przyciąga więcej uwagi niż sam mecz, a jego transmisja jest prawdziwym fenomenem medialnym.

Zobacz też: To jeszcze Grammy czy już wiec polityczny? Bad Bunny i Billie Eilish z przemowami, Gaga, Justin i Hailey z przypinkami

Występ na Super Bowl za darmo? Bad Bunny ujawnia kulisy Halftime Show

Co ciekawe, mimo tej gigantycznej popularności, Bad Bunny nie otrzyma wynagrodzenia od organizatorów. Tak działa National Football League (NFL) - artyści przychodzą "za darmo", a ich nagroda jest inna: ogromna promocja, wzrost popularności i globalny rozgłos. Dla fanów może się to wydawać szokujące, ale w świecie Super Bowl to norma.

Dlaczego gwiazdy zgadzają się występować bez gaży? Sekret tkwi w skali wydarzenia. Halftime Show to spektakl oglądany przez setki milionów ludzi na całym świecie - w 2025 roku występ Kendricka Lamara obejrzało 133,5 mln widzów, bijąc rekord Michaela Jacksona z 1993 roku. To oznacza ogromny wzrost odtworzeń w serwisach streamingowych, sprzedaży płyt i wzrost globalnej rozpoznawalności.

Bad Bunny, potrójny zdobywca Grammy, ma teraz szansę jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję na świecie. Jego występ będzie przełomowy nie tylko muzycznie, ale też kulturowo – po raz pierwszy artysta hiszpańskojęzyczny stanie w centrum jednej z największych scen w historii Halftime Show. W tym roku to nie tylko muzyka, to także manifestacja różnorodności i globalnej popularności Latynosów w kulturze popularnej.

Super Bowl LX przyciągnie fanów sportu, muzyki i popkultury. Obok występu Bad Bunny’ego nie zabraknie widowiskowych choreografii, wizualnych efektów i gości specjalnych, a miliony osób na całym świecie będą komentować każdy ruch artysty.

Zobacz też: Zaskakujące wyniki Grammy 2026! Kto by się tego spodziewał? I te słowa, które padły ze sceny!

Zobacz naszą galerię: Bad Bunny szokuje! Zagra na Super Bowl i… nie dostanie ani grosza!

17

Sonda Metallica powinna zagrać na Super Bowl w 2026 roku? Zdecydowanie tak! Czy ja wiem... To nie jest impreza dla nich