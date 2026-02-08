Polski teatr i kino straciły legendę – zmarł wybitny aktor Edward Linde-Lubaszenko.

Syn artysty, Olaf Lubaszenko, potwierdził odejście ojca, który był ikoną polskiej kinematografii.

Edward Linde-Lubaszenko karierę rozpoczął w teatrze, gdzie szybko zdobył uznanie krytyków za swoje wyraziste kreacje aktorskie i niepowtarzalny styl. Z czasem Linde-Lubaszenko zyskał status gwiazdy także na ekranie, występując w filmach i serialach, które przeszły do kanonu polskiej kinematografii. Jego talent i charyzma sprawiały, że każda rola nabierała wyjątkowej głębi - od dramatycznych po komediowe.

Edward Linde-Lubaszenko nie żyje. Miał 86 lat

Aktor był także znany z dużego serca i zaangażowania w życie kulturalne kraju. Nie unikał wyzwań, często podejmował trudne tematy na scenie, a jego interpretacje postaci zapadały w pamięć zarówno krytykom, jak i widzom. Linde-Lubaszenko wychował również aktorskie pokolenia, będąc mentorem młodszych kolegów i koleżanek z branży.

Śmierć Edwarda Linde-Lubaszenki odbiła się szerokim echem w polskim show-biznesie. W sieci pojawiły się setki kondolencji od aktorów, reżyserów i fanów, którzy wspominają jego kultowe role i ogromną osobowość.

Edward Linde-Lubaszenko pozostawił po sobie niezatarte ślady w polskim teatrze i kinie. Jego talent, charyzma i ogromne serce na zawsze pozostaną w pamięci widzów i wszystkich, którzy mieli okazję z nim współpracować. Pomimo że odszedł, jego kreacje będą żyły dalej na scenie i ekranie, przypominając o artyście, który całym sercem kochał sztukę i ludzi.

Żegnaj, Tato - napisał na instagramowym koncie Olaf Lubaszenko.

