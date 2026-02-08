Linde-Lubaszenko nie żyje. Gwiazdy wylewają łzy!

Śmierć Edwarda Linde-Lubaszenki wstrząsnęła światem polskiego show-biznesu. Pod oficjalnym wpisem o odejściu aktora pojawiła się lawina kondolencji od gwiazd, aktorów, dziennikarzy i celebrytów, którzy w osobistych wpisach dzielili się żalem, a także wspomnieniami związanymi z legendarnym artystą.

Żegnaj, Tato - napisał w sieci Olaf Lubaszenko.

Zobacz też: Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko. Miał 86 lat!

ŻEGNAMY LEGENDĘ! Linde-Lubaszenko nie żyje - gwiazdy i aktorzy wylewają łzy!

Edward Linde-Lubaszenko, wybitny aktor i wieloletnia postać polskiego teatru i kina, zmarł w wieku 86 lat. O jego odejściu jako pierwszy poinformował syn artysty. Wiadomość błyskawicznie obiegła media, a pod wpisem w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się reakcje osób z pierwszych stron gazet. Wśród nich znalazły się nazwiska takich gwiazd, jak Monika Olejnik, Marcin Rogacewicz, Basia Kurdej-Szatan, Dorota Williams, Grażyna Szapołowska, Janusz Chabior, Ewa Gawryluk, Jowita Budnik czy Borys Szyc.

Zobacz też: 84-letni ojciec Olafa Lubaszenki miał tysiące kochanek. Ciągle mu mało! Niebywałe, kto jest na liście!

Komentarze pod wpisem o śmierci aktora były pełne wzruszenia i ciepłych wspomnień. Podkreślano, że Linde-Lubaszenko był nie tylko znakomitym aktorem, ale także człowiekiem o wielkim sercu. Jego odejście to ogromna strata dla kultury i teatru.

Basia Kurdej-Szatan wspomniała, że Linde-Lubaszenko był jej profesorem.

Bardzo przykro :(((( mój Profesor z PWST Tulę Cię mocno Olaf… - napisała Kurdej-Szatan.

Marcin Rogacewicz z kolei postanowił wesprzeć syna znanego aktora.

Olaf, całym sercem i myślami jestem przy Tobie - napisał w sieci ukochany Agnieszki Kaczorowskiej.

Zobacz też: Edward Linde-Lubaszenko nie zostawi po sobie majątku. Wszystko przehula! "Nie będę sobie żałować"

Zobacz naszą galerię: Linde-Lubaszenko nie żyje - gwiazdy i aktorzy wylewają łzy!

40

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...