Moda czy WTOPA ROKU? Blanka na studniówce wywołała OGROMNE KONTROWERSJE

Julita Buczek
2026-02-08 16:53

To miała być studniówka marzeń, a skończyło się wielką modową aferą! Blanka wpadła na bal maturzystów w stylizacji, która bardziej pasowała do nocnego klubu niż na szkolną imprezę. Internauci nie mają litości i grzmią w komentarzach.

Gwiazdy na studniówkach przestają dziwić, ale to, jak się na nich pojawiają, wciąż potrafi wywołać burzę. Tym razem na językach wszystkich znalazła się Blanka - wokalistka znana z eurowizyjnego hitu "Solo". Artystka była specjalnym gościem maturzystów jednego z techników i dała koncert, który na pewno zapamiętają… choć niekoniecznie z powodów muzycznych.

Blanka pojawiła się na studniówce w odważnej stylizacji, która wzbudziła ogromne kontrowersje. Czarno-biały top odsłaniający brzuch i dekolt, mocno obniżone spodnie na biodrach i całość bardziej przypominająca sceniczny strój popowej gwiazdy niż elegancki look na bal przedmaturalny. Do tego sneakersy i błyskotki na zębach - efekt był jeden: szok!

W sieci natychmiast zawrzało. Wielu internautów nie kryło oburzenia, podkreślając, że studniówka to jednak wydarzenie o określonym charakterze. Inni zwracali uwagę, że obecność dorosłej gwiazdy w tak skąpym stroju wśród niepełnoletnich uczniów jest co najmniej dyskusyjna. Pojawiły się głosy, że artystka powinna była dostosować się do okazji i miejsca.

Owszem, Blanka dała krótki koncert, zaśpiewała swoje hity i bawiła się z maturzystami na parkiecie. Sama przyznała, że to jej pierwsza studniówka w życiu, bo jako nastolatka uczyła się w USA. Tyle że jak twierdzą komentujący, brak doświadczenia nie jest usprawiedliwieniem dla przekroczenia granic dobrego smaku.

STUDNIÓWKA
BLANKA