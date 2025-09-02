Doda już nie jest królową brzucha?! Blanka pokazała, co ma pod koszulką. Niesamowite!

Doda, znana z dbałości o sylwetkę, przygotowuje się do zawodów miss fitness i uważa się za "mentorkę w fitnessie".

Blanka Stajkow, wokalistka i nowa trenerka w "The Voice Kids", pokazała płaski brzuch, stając się konkurentką Dody w kategorii "królowa brzucha".

Obie artystki zaprezentowały swoje figury podczas koncertu "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu", gdzie widzowie mogli ocenić, która z nich ma lepszy brzuch.

Doda z ultrapłaskim brzuchem ma konkurentkę

Doda słynie nie tylko z licznych skandali, wielu przebojów i różnych perypetii w związkach damsko-męskich, lecz także z pięknie wyrzeźbionej sylwetki. Figura wokalistki wzbudza podziw, szczególnie jej ultrapłaski brzuch. Doda zresztą chętnie eksponuje swoje ciało czy to w mediach społecznościowych, czy podczas występów. Mało tego, niedawno artystka zapowiedziała start w zawodach miss fitness. I to na serio!

Wyżyłowana Doda wylewa siódme poty na siłce. Stanik spłatał jej figla! Widać zdecydowanie zbyt wiele

Jak powiedziałam, że robię formę na wrzesień i październik, bo chcę brać udział w zawodach miss fitness, to nie żartowałam

- podkreśliła Dorota Rabczewska, która uważa się za "mentorkę w fitnessie", bo ma "sylwetkę wspaniałą"

Mówię to wprost, bo widziałam się wczoraj na scenie - nie mogłam wyjść z podziwu. Mam 41 lat i no, jest to wynik mojej ciężkiej pracy, dyscypliny

- dodała Doda, nie siląc się na skromność. Piosenkarka jednak może się nieco niepokoić, bo ma silną konkurentkę w kategorii "brzuch". Chodzi o Blankę Stajkow, która także jest wokalistką, znaną przede wszystkim z występu na Eurowizji i przeboju "Bejba". Niedawno została nową trenerką w "The Voice Kids". Wcześniej Blanka brała udział w "Tańcu z Gwiazdami".

Blanka nową "królową brzucha"? Doda ma więcej mięśni

Obie artystki eksponowały swoje brzuchy w kuluarach i podczas koncertu "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu". Impreza odbyła się w ostatni dzień wakacji. W wydarzeniu wzięło udział wiele gwiazd, m.in.: Golec U Orkiestra, Doda, Blanka, Urszula, Smolasty, Bajm, Edyta Górniak, Cleo, Michael Patrick Kelly i Tommy Cash. Przebojem Lata Radia Zet i Polsatu 2025 wybrano utwór "Dość" duetu Kuba i Kuba. Z kolei Przebojem 35-lecia Radia Zet został kawałek "Biała Armia" Bajmu. Dla części widzów jednak nie to było najważniejsze, tylko brzuchy Dody i Blanki. Która wokalistka jest "królową brzucha"? Oceńcie po obejrzeniu naszej galerii i dajcie znać w naszej sondzie. Dorota Rabczewska na pewno ma więcej mięśni, z kolei brzuch Blanki jest chyba nawet nie płaski, tylko wręcz wklęsły.

Sonda Doda vs. Blanka. Który brzuch wygląda lepiej? Dody Blanki Trudno zdecydowac