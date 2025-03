Wyżyłowana Doda wylewa siódme poty na siłce. Stanik spłatał jej figla! Widać zdecydowanie zbyt wiele

Doda i gorące fotki z Wietnamu

Doda niedawno wybrała się w podróż do dalekiego Wietnamu. Niby nic szczególnego - w końcu wielkie gwiazdy lubują się w egzotycznych podróżach. Na uwagę zwróciło coś innego. Dorota Rabczewska raczyła nas fotkami z wyjazdu. Nie były to zwykłe zdjęcia... Ujęcia z plaży wszystkim podniosły ciśnienie. Do tego doszły fotografie z kaktusem, na których mogliśmy zobaczyć twardy jak skała brzuch Dody. Jakby tego było mało, wokalistka pokazała się w zasłaniającym bardzo niewiele bikini. Przy okazji znana z wysokiego poczucia wartości Doda napisała do fanów kilka słow.

Kochani! Jako najpopularniejsza osoba publiczna w polskim internecie, wedle ostatnich rankingów, czuję się w obowiązku po królewsku i godnie czynić honory oraz zaświecić tym, co lubicie najbardziej. Zwłaszcza że w minione wakacje nie rozpieszczałam Was zdjęciami w bikini i wiem, że czujecie niedosyt

- czytaliśmy na profilu gwiazdy na Facebooku.

Wyżyłowana Doda wylewa siódme poty na treningu. Figla spłatał jej stanik

Żeby jednak pokazać tak wyrzeźbione ciało, trzeba ostro ćwiczyć. Jak wiadomo, forma sama się nie zrobi. Doda doskonale wie, co to znaczy ciężki trening. Zresztą to też dobry pretekst do... pokazania fotek. Wyżyłowana Piosenkarka pokazała, jak wylewa siódme poty na treningu na siłce. Pewien problem (?) stanowi jednak stanik, który spłatał figla Dodzie. Okazał się bowiem zbyt mały, co sprawiło, że spory kawał biustu wyszedł na wierzch. A może tak miało być. To już pewnie pozostanie słodką tajemnicą naszej gwiazdy.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Dody z treningu, a także jej przypakowanego ojca. Przypomnijmy, że Paweł Rabczewski to sztangista, który może pochwalić się medalami mistrzostw świata i Europy. Zamiłowanie do ćwiczeń fizycznych piosenkarka zatem wyniosła z domu. A miłość do fotografowania to już chyba przyszła z czasem.

