Doda założyła bikini i rozwiązała sznureczki. Internauci nie mogli się opanować. Ale komentarze!

Ostatnio Doda nie próżnuje i zasypuje fanów gorącymi fotkami. Dobrze wie, że to uwielbiają i sama wspomina o tym w swoich postach. Teraz zaprezentowała sporo ujęć z plaży i zagwarantowała tym sobie spory ruch w sekcji komentarzy.

Na swoim facebookowym profilu umieściła zmysłowe zdjęcia i napisała:

Kochani! Jako najpopularniejsza osoba publiczna w polskim internecie, wedle ostatnich rankingów, czuję się w obowiązku po królewsku i godnie czynić honory oraz zaświecić tym, co lubicie najbardziej. Zwłaszcza że w minione wakacje nie rozpieszczałam Was zdjęciami w bikini i wiem, że czujecie niedosyt.

W zeszłym roku Doda pokazywała się w bikini kilka razy. Podobnie jak teraz prężyła się w piasku, ale wówczas zdjęcia, które umieszczała w sieci, nie były aż tak zmysłowe. Dokumentowały raczej kolejne podróże z pieskami i Dariuszem Pachutem u boku.

Teraz Doda znów jest singielką i szaleje na całego, a jej wielbiciele nie mogą się opanować i komentują na potęgę. Nie można im się dziwić. Gwiazda ma wyjątkowe ciało, które tym razem naprawdę mocno odsłoniła.

Doda część internautów zachwyciła, część oburzyła, ale przecież właśnie o to chodziło, prawda?

"A ja myślałam Dorotka, że Ty wreszcie dorosłaś. A tu wracamy do poziomu z programu BAR, kiedy Polska pierwszy raz O Tobie usłyszała. Tam content był w istocie zbliżony", "Przebranżowienie? Z piosenkarki na modelkę toplesową? Ech... Zaczyna wiać nudą jeśli chodzi o te fotki. Ps. Ciało piękne niezaprzeczalnie", "To wieszak na ubrania, co w tym pięknego?", "Szału nie ma" - pisali ci, którzy nie są największymi fanami rozebranej Dody.