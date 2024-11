Doda w skąpym bikini tarza się w piasku. Co za widoki! Ona kusi, internauci komentują

Kiedy do sieci trafiła informacja, że Doda rozstała się z kolejnym partnerem, jej fani byli w szoku. Współczuli swojej idolce, ale gwiazda szybko stanęła na nogi, otrząsnęła się i skupiła na sobie. W listopadzie wybrała się do gorącej Kolumbii, gdzie zwiedza, ile tylko ma sił.

Na jej instagramowym profilu co i rusz pojawiają się zdjęcia oraz nagrania, na których widać szczęśliwą, roześmianą Dodę. 40-letnia piosenkarka czerpie z życia pełnymi garściami.

No i kusi na potęgę!

Zobacz także: Cała mokra Doda kusi w Kolumbii. Tak wyglądają jej wakacje. Aż wstyd patrzeć! Mamy zdjęcia

Instagramowy profil Dody, który jest śledzony przez 1,9 mln obserwujących, pęka w szwach od zdjęć szczuplutkiej, umięśnionej gwiazdy. Doda chętnie chwali się ciałem, nad którym w pocie czoła pracuje.

Wielu rzeczy sobie odmawia, aby wyglądać tak, jak wygląda. Nie je słodyczy, fast foodów, strączków, nie pije alkoholu ani gazowanych napojów. Zdrowa dieta i ćwiczenia siłowe zrobiły swoje - Doda nigdy nie miała takiej figury, jaką może pochwalić się obecnie. I to jako 40-latka!

Nic dziwnego, że gwiazda pęka z dumy i pokazuje ciało. Ostatnio nagrała filmik, na którym widać, jak kładzie się na plaży i, ubrana jedynie w niewielki strój kąpielowy oraz kolorowe, dopasowane do bikini wdzianko, tarza się po piasku. Wygina się i zmysłowo uśmiecha do kamery. WOW!

Zobacz także: Gwiazdy po 40 śmiało pozują w bikini. Tylko spójrzcie na ich smukłe sylwetki. Widać, ile mają lat? Czterdziestka to nowa dwudziestka!

Fani nie pozostali obojętni wobec filmiku, który Doda umieściła w sieci.

"Plaża płonie", "Co za sylwetka, wow... wielki szacun, wiem doskonale ile taka figura to wyrzeczeń", "Ty to Doda masz ciało", "Ty śmiało oprócz kariery wokalnej mogłabyś startować w zawodach fitness" - czytamy.