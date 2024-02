Przed 40-tką Doda całkowicie z tego zrezygnowała! Zaskoczenie to mało powiedziane

Doda koniec kariery

Doda nie przestaje zadziwiać! Niemal każdy jej występ publiczny daje gwarancję jakiejś niespodziewanej wiadomości. Przypomnijmy, że niedawno wokalistka potwierdziła zakończenie swojej kariery estradowej. Dorota Rabczewska stwierdziła, że jej najbliższa trasa koncertowa to "ostatnia trasa na pełnym wypasie". - Jest to ogromna przyjemność, bo robię to głównie ze względu na to, żeby zobaczyć szok moich fanów pod sceną, że w Polsce da się zrobić coś niesamowitego i przede wszystkim da się zrobić coś, co zaskoczy - zaznaczyła Doda w "Dzień dobry TVN". Pierwszy raz o końcu kariery piosenkarka mówiła w kwietniu 2023 roku. - Karierę zamierzam zakończyć po kolejnej płycie, więc Fryderyk będzie jeszcze mój. Na pewno za całokształt - wypaliła w swoim stylu. Tym razem Doda rozmawiała z portalem Światgwiazd.pl Tematem były m.in. przygotowania do jej 40. urodzin.

Doda wyznała, że przed 40-tką całkowicie zrezygnowała ze spożywania alkoholu! To jednak nie wszystko. - Od dwóch, trzech lat bardzo mi zależało na tym, żeby dbać dużo bardziej o siebie. Całkowicie zrezygnowałam z alkoholu, jeszcze bardziej podkręciłam swój styl życia jeśli chodzi o dietę, rezygnacja z mięsa, praca nad psychiką do tego doszła. (…) I przygotowywałam się na te 40-ste urodziny tak, żeby naprawdę zaj***ście wyglądać od wewnątrz i od zewnątrz - zdradziła piosenkarka. Taka decyzja w świecie muzycznym to raczej rzadkość. Tym bardziej Dodzie należą się wielkie brawa. Może inni artyści wezmą z niej przykład. Oby!