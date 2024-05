Sięgała po sok, wtedy użądliła ją osa. Zmarła tragicznie

Ewa Sałacka była prawdziwą ikoną w latach 80. Piękna i utalentowana szybko zrobiła zawrotną karierę filmową. Zagrała w kultowych produkcjach. Często tez pojawiała się na branżowych wydarzeniach.

Gwiazda zadebiutowała w filmie "Aria dla atlety", można ją też było oglądać w wielu serialach, między innymi "07 zgłoś się", "Pogranicze w ogniu", "Tygrysy Europy" czy "Pierwsza miłość".

Życie prywatne Ewy Sałackiej

Prywatnie Ewa była córką reżyserki, Barbary Sałackiej. To właśnie matka zainspirowała ją do zostania aktorką. Jako młoda dziewczyna Ewa zdała do Łódzkiej Szkoły Filmowej. Podczas nauki poznała swojego pierwszego męża, reżysera Krzysztofa Krauzego. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu. Para po jakimś czasie rozstała się. Kolejnym mężem Ewy Sałackiej został stomatolog i chirurg szczękowy, Witold Kirstein. Para doczekała się córki Matyldy.

Ewa Sałacka zmarła tragicznie

23 lipca 2006 roku w mediach pojawiły się przerażające wieści o śmierci 49-letniej Ewy Sałackiej. Wiadomość zszokowała nie tylko bliskich, ale i fanów gwiazdy. Okoliczności wypadku były tragiczne.

Do tragedii doszło na działce w Arciechowie niedaleko Zalewu Zegrzyńskiego. Sałacka była uczulona na jad pszczeli - została ukąszona przez owada w usta, kiedy sięgała po sok.

Mąż próbował reanimować ukochaną. Witold Kirstein zabrał żonę samochodem i pojechał do szpitala. Po drodze zauważył karetkę. Ratownicy przejęli aktorkę. Niestety wstrząs anafilaktyczny okazał się na tyle poważny, że Sałacka zmarła w drodze do placówki medycznej.

