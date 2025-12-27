Kasia z "13 posterunku" 28 lat później. Uczy innych, jak wychowywać dzieci. Sama ma już dorosłe

"13 posterunek" pod koniec lat 90. był prawdziwym hitem. Co prawda wówczas telewizje nie oferowały zbyt wielu produkcji, więc konkurencja była dużo mniejsza niż obecnie. Ale ten serial, choć zaczął być nagrywany blisko 30 lat temu, wciąż jest wspominany. W tasiemcu pojawiło się wiele znanych twarzy. Cezary Pazura wcielał się w posterunkowego Cezarego Cezarego, Marek Perepeczko był komendantem, Piotr Zelt grał Arniego, Paweł Burczyk Luksusa, Marek Walczewski Stępnia, Joanna Sienkiewicz wcielała się w Zofię, a Aleksandra Woźniak była słodkim dziewczęciem i zarazem starszą posterunkową Kasią.

Kasi nie dało się nie lubić, zresztą Aleksandry również. Gdy zaczęto nagrywać serial, miała 22 lata i pewne doświadczenie aktorskie. Zaczynała bowiem już jako 17-latka. Nagle jednak zniknęła z ekranów.

Aleksandra Woźniak grała w serialach. Nagle zmieniła branżę

Woźniak po "13 posterunku" mocno zyskała na popularności. Jej anielską buzię znali wszyscy. Aleksandra grała później w "Złotopolskich", "Plebanii", "Szpitalu na perypetiach", "Barwach szczęścia" i "Klanie". W 2007 r. można było ją oglądać w "Jak oni śpiewają". W 2020 r. nagle zdecydowała, że kończy z show-biznesem i światem aktorstwa. Wówczas już od roku prowadziła własny gabinet terapeutyczny, bo pomiędzy jednam a drugim planem skończyła odpowiednie studia i pomaga innym jako psycholożka.

Woźniak jest bardzo aktywna w sieci. Jej profil na Facebooku śledzi 49 tysięcy internautów. Aleksandra co kilka dni publikuje nowe nagrania z radami psychologicznymi. Ostatnio opowiadała o tym, jak przetrwać święta w spokoju. Niektóre filmiki dawnej gwiazdy są nieco żartobliwe, inne utrzymane w poważnym tonie. Gdy pojawiają się komentarze z wątpliwościami, pytaniami, dawna gwiazda chętnie na nie odpowiada.

Tu można się dowiedzieć m.in jak być asertywnym, budować zdrowe relacje, wychować szczęśliwe dziecko - pisze Woźniak w sieci.

I dodaje:

Tak, kiedyś byłam aktorką.

Prywatnie jest mamą dorosłych dzieci

Obecnie Woźniak jest 50-latką i... wciąż wygląda jak serialowa Kasia. Ale niech nie zmyli was wygląd. Aleksandra jest mamą dorosłych dzieci, a konkretnie córek-bliźniaczek. Julia Woźniak i Anna Woźniak mają 21 lat.

Moje córcie mają 21 lat, ale nadal są dla mnie moimi ukochanymi Maleństwami - pisała Aleksandra na Facebooku w sierpniu tego roku.

Ich mama od 2014 r. posługuje się dwoma nazwiskami - Woźniak-Miszewska. Wtedy wyszła za mąż po raz trzeci!

Marek Perepeczko. Tak wygląda grób słynnego Janosika. Niezapomniani