Karol Strasburger - żony, dzieci

Karol Strasburger po śmierci drugiej żony ułożył sobie życie z Małgorzatą Weremczuk. Małżeństwo wspólnie wychowuje córeczkę, a gospodarz "Familiady" - mimo 76 lat na karku - znakomicie sprawdza się w roli ojca małego dziecka. Ostatnio Karol Strasburger ze swoimi dziewczynami relaksował się na plaży w Sopocie i imponował swoją świetną sylwetką. Co ciekawe, Laura jest pierwszym dzieckiem prezentera TVP. Nie doczekał się on potomstwa, będąc i z Ireną Morcińczyk, i z Barbarą Burską. Generalnie o pierwszym małżeństwie Karola Strasburgera mówi się niewiele. Nawet jego fani nie wiedzą, że przed panią Ireną gospodarz "Familiady" miał jeszcze jedną małżonkę. Barbara Burska jest równolatką Strasburgera i - podobnie jak on - swoje życie związała z ekranem. Widzowie w średnim wieku mogą ją pamiętać m.in. z sitcomu "13 posterunek", gdzie grała inspektor Pierzchałę, a starsi z filmu "Miś", gdzie wcieliła się w postać byłej żony tytułowego bohatera.

Dlaczego Karol Strasburger rozwiódł się z Barbarą Burską?

Barbara Burska w latach 70. była bardzo popularną aktorką o niesamowitej urodzie. Dlaczego jej małżeństwo z Karolem Strasburgerem się rozpadło? I to po niespełna dwóch latach... - Piękny okres, ale... dwoje dzieci miało ślub. Niedługo byliśmy małżeństwem, ale przyjaźnimy się do dziś - wyznała kiedyś Barbara Burska w tygodniku "Angora". Po zakończeniu małżeństwa z Karolem Strasburgerem aktorka związała się z Janem Rajskim, który wcześniej był mężem innej aktorki - Ewy Wiśniewskiej. Połączyła ich miłość do tenisa. Rajski zmarł w 2015 roku. - Tęsknię za nim. Byliśmy bardzo złączeni. Niełatwo sobie poradzić, ale jakoś trzeba żyć - otworzyła się Barbara Burska w rozmowie z "Rewią". Zobacz w naszej galerii, jak zmieniała się Barbara Burska, pierwsza żona Karola Strasburgera.