Dagmara Kaźmierska nie pojawiła się w finałowym odcinku 14. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", mimo że do 10., ostatniego odcinka, zaproszono wszystkich uczestników, którzy odpali w poprzednim etapie show. Mało tego, Polsat zachowywał się, jakby Kaźmierska nigdy w produkcji nie była, nie wspominając o niej ani słowem. Jest to w pewnym sensie zrozumiałe, w końcu afera z kryminalną przeszłością "Królowej życia" do teraz rozbrzmiewa we wszystkich polskich mediach. Tymczasem "Super Express" dostrzegł, że Kaźmierska nie zniknęła całkowicie z "Tańca z Gwiazdami". Nadal widnieje na liście uczestników na stronie Polsatu. Opis, jaki zamieszczono na stronie polsat.pl i który nadal tam widnieje, jest zdumiewający. Kaźmierska określana jest przez stację jako "bizneswoman, bohaterka programów". - Gwiazda telewizji, której popularność przyniosła produkcja „Królowe Życia”. Jej miłosne poszukiwania dokumentuje reality show „Dagmara szuka męża” emitowany w stacji Super Polsat oraz w Polsacie. Jako aktorka wystąpiła w filmie „Kobiety Mafii II”, „Pętla” i „Ślicznotka”. Napisała dwie książki „Prawdziwa historia Królowej Życia” oraz „Prawdziwa historia Królowej Życia. Za kratami”. Słynie z kontrowersyjnych, ale bardzo szczerych wypowiedzi - czytamy.

Szok! Dagmara Kaźmierska nie zniknęła z "Tańca z Gwiazdami". Polsat wprost: "Bizneswoman"

Wygląda na to, że stacja Polsat prawdopodobnie zapomniała z tego miejsca "wymazać" Kaźmierską. Programy z jej udziałem bowiem zniknęły, wycofano także plany o drugim sezonie jej programu "Dagmara szuka męża". Dodatkowo nie wspomniano o niej ani słowem w finale programu "Taniec z Gwiazdami". Kwestią czasu jest więc zapewne, aż Kaźmierska zniknie także ze strony Polsatu. Aż dziwne, co zauważają fani, że nadal to się nie stało, choć to pewnie "przeoczenie".

