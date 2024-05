Anna Wendzikowska wraca do telewizji? Nieprawdopodobne, co nam wyjawiła

Pogrzeb Jacka Zielińskiego. Specjalny komunikat

Pogrzeb Jacka Zielińskiego odbędzie się równo dwa tygodnie po jego śmierci. O tym, że uroczystość prawdopodobnie będzie miała miejsce się 20 maja, mówił "Super Expressowi" Andrzej Zieliński. - Wszystko jest w trakcie organizacji. Rozmawiamy z prezydentem Krakowa - zdradził lider zespołu Skaldowie. Termin pogrzebu Jacka Zielińskiego został już potwierdzony. Specjalny komunikat w tej sprawie wydało Nowohuckie Centrum Kultury, z którym obaj bracia Zielińscy i cały zespół Skaldowie mieli znakomite relacje. - Na prośbę rodziny Jacka Zielińskiego informacji dot. uroczystości pogrzebowych udziela Biuro Prasowe działające przy Dziale Marketingu NCK. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 maja 2024 r. w Krakowie zgodnie z poniższym harmonogramem: 09.30-11.00 - wystawienie urny z prochami (przed Kryptą Zasłużonych, Bazylika na Skałce), 11.00 - msza święta pogrzebowa (Bazylika na Skałce), 14.00 - złożenie urny z prochami (Cmentarz Rakowicki, Aleja Zasłużonych), 19.00 – koncert pamięci Jacka Zielińskiego - Skaldowie i Przyjaciele (plener przed Nowohuckim Centrum Kultury) - informuje dom kultury. Z komunikatu wynika, że Jacek Zieliński nie zostanie pochowany w trumnie. Jego prochy spoczną w urnie, co jest ostatnio w Polsce coraz bardziej rozpowszechnione.

Andrzej Zieliński ujawnia szczegóły pogrzebu brata. Wiemy, kto wystąpi na scenie

Teraz w rozmowie z portalem Plejada.pl Andrzej Zieliński ujawnił więcej szczegółów na temat pogrzebu brata. Wyjawił nie tylko, jak będzie wyglądał harmonogram, lecz także szczegóły dotyczące koncertu ku czci Jacka Zielińskiego. Wiemy, kto tego dnia wystąpi na scenie. - Uroczystości pogrzebowe zaczną się w kościele na Skałce, czyli w miejscu, w którym od dziecka bywaliśmy z Jackiem. Nasz ojciec prowadził tam chór i uczył paulinów grać na skrzypcach. Wspólnie z bratem przychodziliśmy tam, żeby pograć w ping-ponga. Występowaliśmy tam też podczas akademii ku czci świętej Cecylii, patronki muzyki. W trakcie mszy żałobnej wykonamy ze Skaldami trzy skomponowane przeze mnie piosenki: "Jutro odnajdę ciebie", "W żółtych płomieniach liści" i "20 minut po północy". Tę drugą – w trakcie komunii świętej – zaśpiewa razem z nami Gaba Kulka - przekazał lider zespołu Skaldowie. Dalsza część dnia także będzie pełna emocji i wzruszeń. - Później Jacek zostanie pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim. Puścimy wówczas śpiewane przez niego utwory "Nie domykajmy drzwi" do tekstu Ewy Lipskiej i "Nie słuchał mnie nikt" do tekstu Adama Zagajewskiego. Tak więc muzyka będzie towarzyszyła mu do samego końca - podkreślił Andrzej Zieliński. Na koniec szykowany jest specjalny koncert. - Wieczorem przed Nowohuckim Centrum Kultury odbędzie się koncert pod hasłem "Skaldowie i przyjaciele"(...) Wokalnie wspierać mnie będą Łukasz Lach – lider łódzkiego zespołu L. Stadt, a także Michał Wódz - zdradził brat Jacka Zielińskiego.

Jacek Zieliński zmarł 6 maja. Jeszcze w marcu - mimo ciężkiej choroby - śpiewał na scenie. W zeszłym roku wraz ze Skaldami wystąpił na festiwalu w Opolu. Także w 2023 roku zaśpiewał utwór "Prześliczna wiolonczelista" w duecie z Ralphem Kamińskim. Młody artysta wspominał ten występ i wyraził wielki żal z powodu śmierci znacznie starszego kolegi. - Nie żyje Jacek Zieliński ze Skaldów, jest mi ogromnie przykro. Jestem zaszczycony, że mogłem wystąpić z tym legendarnym zespołem i zaśpiewać z panem Jackiem niecały rok temu w Krakowie. Skaldowie jesteście legendą! Kondolencje dla całej rodziny R. - napisał na Facebooku.

