Tak gwiazdy muzyki żegnają Jacka Zielińskiego. Łzy same cisną się do oczu

Jacek Zieliński zaśpiewał z Ralphem Kamińskim

Jacek Zieliński jeszcze w tym roku koncertował z zespołem Skaldowie, z którym związany był od początku istnienia grupy, czyli od 1965 roku. W styczniu kapela zagrała podczas spotkania noworocznego gminy Żarów. W marcu z kolei Skaldowie dali koncert w Nowej Hucie z okazji dnia kobiet. Jak zawsze, publika na tych imprezach bawiła się doskonale. W 2023 roku Jacek Zieliński miał okazję zaśpiewać w duecie z młodszym o 44 lata Ralphem Kamińskim. Panowie wykonali razem kawałek "Prześliczna wiolonczelistka". Ostatnim wielkim koncertem Jacka Zielińskiego był występ podczas festiwalu w Opolu 2023. Koncert pt. "Ale To Już Było. Jest. I będzie! 60. KFPP, Opole 2023" miał specjalną oprawę, a poza Skaldami na scenie pojawiły się m.in. takie kapele jak: Czerwone Gitary, Lombard, Maryla Rodowicz czy Ryszard Rynkowski.

Nie przegap: Tuż po śmierci Jacka Zielińskiego Agata Młynarska ujawniła sensacyjną prawdę o największym przeboju Skaldów. Jej ojciec przy tym był!

Jacek Zieliński i Skaldowie na festiwalu Opole 2023

Jacek Zieliński w niecały rok przed śmiercią, w wieku 77 lat, nadal był w świetniej formie. Oczywiście, nie szalał już na scenie jak dwudziestolatek, a jego twarz pokryta była zmarszczkami, ale chyba każdy mężczyzna w tym wieku chciałby tak wyglądać. Wokalista Skaldów - jak to artysta - prezentował się ekscentrycznie. Miał na sobie okulary z czerwoną oprawką i kamizelkę w kwiaty założoną na śnieżnobiałą koszulę. Do tego założył jeansy i modne pasujące do koszuli białe buty. Patrząc na Jacka Zielińskiego, nikt nie spodziewał się, że będzie to jego ostatni występ w Opolu. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Jacka Zielińskiego, zmarłego wokalisty, instrumentalisty, kompozytora i aranżera grupy Skaldowie, z ostatniego jego koncertu w Opolu. Od piątego slajdu pokazujemy zdjęcia z 2022 roku.

Pod galerią znajduje się QUIZ. Największe przeboje Skaldów. Pamiętasz te teksty Jacka Zielińskiego? Bez 7-ki nawet się nie pokazuj!

QUIZ. Największe przeboje Skaldów. Pamiętasz te teksty Jacka Zielińskiego? Bez 7-ki nawet się nie pokazuj! Pytanie 1 z 16 Dokończ zdanie: "Cała jesteś w skowronkach...": Śpiewa twoja apaszka Śpiewają twoje włosy Śpiewają twoje buty Dalej