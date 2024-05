Nie żyje Jacek Zieliński ze Skaldów. Niedawno przyćmił Ralpha Kamińskiego! Zachowało się niesamowite nagranie

likp 21:32 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Świat polskiej muzyki rozrywkowej pogrążony jest w żałobie. Nie żyje Jacek Zieliński, wokalista, instrumentalista i współzałożyciel legendarnej grupy Skaldowie. Śmierć artysty jest tym bardziej szokująca, że niemal do końca występował on na scenie i pokazywał miejsce w szeregu młodym piosenkarzom. Niedawno Jacek Zieliński przyćmił samego Ralpha Kamińskiego. Zachowało się niesamowite nagranie z tego koncertu. Ralph Kamiński we wzruszających słowach pożegnał ikonę polskiej muzyki.