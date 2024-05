Poeta strzelał do premiera! Sąd podjął decyzję. Jaki jest stan Roberta Fico?

Plotki o sławnej parze to prawda?! "Postanowił to zakończyć, już się wyprowadził"

Zamach na słowackiego premier. Sąd tymczasowo aresztował sprawcę postrzelenie Roberta Fico. Podano nowe informacje o stanie zdrowia polityka

Zamach na słowackiego premiera wstrząsnął Europą. W środę, 15 maja podczas spotkania z wyborcami przez starszego mężczyznę, który nagle wyłonił się z tłumu. Okazało się, że zamachowcem jest 71-letni rozpolitykowany poeta Juraj C., który powiedział na przesłuchaniu, że nie zgadza się z polityką rządu i że właśnie to nim kierowało. W sobotę po południu sędzia sądu karnego w Pezinku koło Bratysławy przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie Juraja C. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty zamiaru popełnienia zabójstwa z premedytacją. 71-latkowi grozi do 25 lat więzienia albo dożywocie. Przyznał się do winy. Tymczasem jak poinformował w sobotę wicepremier i minister obrony Robert Kaliniak, stan zdrowia postrzelonego premiera Słowacji jest stabilny, ale nadal poważny. Widocznie jednak jest nadzieja na powrót polityka do zdrowia, bo jak dodał Kaliniak, nie ma potrzeby przekazywania niekomu obowiązków Fico. Premier jest przytomny i komunikuje się z otoczeniem.

Zamach na premiera Słowacji Roberta Fico. Kiedy i co dokładnie się stało?

Do zamachu na Roberta Fico doszło 15 maja po południu w słowackiej miejscowości Handlova, po wyjazdowym posiedzeniu rządu i w trakcie spotkania z wyborcami. W pewnym momencie z tłumu wynurzył się 71-letni pisarz Juraj C. i krzyknął: "Robo, chodź tutaj!", a gdy premier zbliżył się do niego, oddał kilka strzałów. Fico został przewieziony śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie był operowany. Jak podały słowackie sładze, sprawca kierował się motywacjami politycznymi i zeznał, że nie zgadzał się z polityką rządu Fico oraz uważał, że władze zlikwidowały wolne media. Brał udział w protestach przeciwko odbieraniu pomocy wojskowej Ukrainie. Sprawca posiadał broń legalnie. Grozi mu dożywocie. zw, pap

Sonda Czy obawiasz się zamachu terrorystycznego w Polsce? Tak Nie Trudno powiedzieć

Qui est Robert Fico, le Premier ministre solvaque victime d'une tentative d'asssassinatBlessé par balles à la poitrine, à l'abdomen, et au bras, sa condition est désormais stable et il peut communiquer avec les médecins. L'agresseur, Juraj Cintula, est un activiste du parti… pic.twitter.com/IeI73UF3tv— Frédéric Aigouy (@frederic_RTfr) May 16, 2024

QUIZ. Najgorsze wpadki ortograficzne! Zrobić taki błąd to prawdziwa gafa. Dasz radę? Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną formę na co dzień na codzień nacodzień Dalej