Putin zwrócił się do Trumpa i papieża. Wybrał jeszcze kilka osób

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-12-31 6:29

Władimir Putin złożył życzenia noworoczne światowym przywódcom, ale tylko niektórym! Agencje informacyjne podały listę tych, którym rosyjski prezydent życzył wszystkiego najlepszego w 2026 roku. Nie ma wśród tych polityków żadnego Polaka, są za to między innymi papież Leon XIV czy prezydent USA Donald Trump. Kto jeszcze? Przeczytaj!

Autor: AP Photo/ Associated Press

Władimir Putin złożył życzenia noworoczne niektórym światowym przywódcom. Oto ich lista

Dziś ostatni dzień 2025 roku, a z tej okazji Władimir Putin listownie złożył życzenia świąteczne i noworoczne niektórym światowym przywódcom – poinformowały agencje CTK i Ansa, powołując się na rosyjskie media. Zdecydowanie nie wszystkich wymienił. Pominął zwłaszcza niemal całą Europę, w tym Polskę. Ani jeden Polak nie został wymieniony przez rosyjskiego prezydenta. A kto został? Z grona przywódców Unii Europejskiej życzenia od rosyjskiego prezydenta otrzymali jedynie premierzy Węgier i Słowacji – Viktor Orban oraz Robert Fico. Adresatem listu z Kremla był także prezydent Serbii Aleksandar Vučzić.

Trump, papież, a także Gerhard Schröder. Oni dostali pozdrowienia z Rosji

List dostał także przywódca należącej do NATO Turcji, Recep Erdogan. Władimir Putin nie zapomniał rzecz jasna o Donaldzie Trumpie, list wysłał również do papieża Leona XIV. Jak zwraca uwagę włoska agencja Ansa, Putin i Trump wymienili się życzeniami już wcześniej, podczas rozmowy telefonicznej 28 grudnia. Był to jeden z nielicznych bezpośrednich kontaktów rosyjskiego przywódcy z liderem państwa zachodniego w ostatnich miesiącach. Świąteczne i noworoczne życzenia z Moskwy otrzymał także były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, od lat utrzymujący bliskie relacje z Kremlem.

Zgodnie z wieloletnią praktyką Putin przesłał również życzenia przywódcom Białorusi oraz państw postsowieckich Azji Środkowej i Kaukazu Południowego. Na liście adresatów znaleźli się także liderzy państw należących do grupy BRICS – Brazylii, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki – a także krajów określanych przez Moskwę jako „globalne Południe i Wschód”, m.in. Birmy, Mongolii, Wietnamu, Korei Północnej, Etiopii i Wenezueli.

DONALD TRUMP
WŁADIMIR PUTIN
WOJNA NA UKRAINIE