Putin zwrócił się do Trumpa i papieża. Wybrał jeszcze kilka osób

Władimir Putin złożył życzenia noworoczne niektórym światowym przywódcom. Oto ich lista

Dziś ostatni dzień 2025 roku, a z tej okazji Władimir Putin listownie złożył życzenia świąteczne i noworoczne niektórym światowym przywódcom – poinformowały agencje CTK i Ansa, powołując się na rosyjskie media. Zdecydowanie nie wszystkich wymienił. Pominął zwłaszcza niemal całą Europę, w tym Polskę. Ani jeden Polak nie został wymieniony przez rosyjskiego prezydenta. A kto został? Z grona przywódców Unii Europejskiej życzenia od rosyjskiego prezydenta otrzymali jedynie premierzy Węgier i Słowacji – Viktor Orban oraz Robert Fico. Adresatem listu z Kremla był także prezydent Serbii Aleksandar Vučzić.

ZOBACZ TEŻ: Halucynogenne rośliny wyjawiły szamanom przyszłość Trumpa. To budzi grozę

Trump, papież, a także Gerhard Schröder. Oni dostali pozdrowienia z Rosji

List dostał także przywódca należącej do NATO Turcji, Recep Erdogan. Władimir Putin nie zapomniał rzecz jasna o Donaldzie Trumpie, list wysłał również do papieża Leona XIV. Jak zwraca uwagę włoska agencja Ansa, Putin i Trump wymienili się życzeniami już wcześniej, podczas rozmowy telefonicznej 28 grudnia. Był to jeden z nielicznych bezpośrednich kontaktów rosyjskiego przywódcy z liderem państwa zachodniego w ostatnich miesiącach. Świąteczne i noworoczne życzenia z Moskwy otrzymał także były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, od lat utrzymujący bliskie relacje z Kremlem.

Zgodnie z wieloletnią praktyką Putin przesłał również życzenia przywódcom Białorusi oraz państw postsowieckich Azji Środkowej i Kaukazu Południowego. Na liście adresatów znaleźli się także liderzy państw należących do grupy BRICS – Brazylii, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki – a także krajów określanych przez Moskwę jako „globalne Południe i Wschód”, m.in. Birmy, Mongolii, Wietnamu, Korei Północnej, Etiopii i Wenezueli.

Sonda Jak oceniasz swoje perspektywy życiowe w 2026 roku? Będzie mi się żyło łatwiej niż dziś Moja sytuacja raczej się nie zmieni Obawiam się, że będzie trudniej Trudno powiedzieć

Putin sent New Years greetings today to a select group of world leaders: Trump, Erdogan, Xi Jinping, Modi, Pope Francis, Orban, Fico, Vucic, Aliyev, Pashinyan, Kim Jong Un, and Maduro.#OSINT pic.twitter.com/0Z7cH4I1bi— OSINT Intuit™ (@UKikaski) December 30, 2025

QUIZ. To wydarzyło się w 2025 roku! Pytania jednak mogą Cię zaskoczyć! Pytanie 1 z 12 Styczeń. Które państwo/a 1 stycznia przystąpiło/y do strefy Schengen? Bułgaria Rumunia Bulgaria i Rumunia Następne pytanie