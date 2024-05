Zamach na premiera Słowacji. "Lekarze muszą podjąć trudną decyzję"

Jaki jest stan zdrowia premiera Słowacji po zamachu? Lekarze w poniedziałek podejmą przełomową decyzję

Co się dzieje z ciężko rannym premierem Słowacji? Po tym, jak 15 maja Robert Fico został kilkukrotnie postrzelony podczas spotkania z wyborcami, informowano, że polityk walczy o życie. Teraz słowackie media publikują nowe doniesienia w sprawie zamachu na premiera Słowacji. Nowymi informacjami podzielił się z dziennikarzami telewizji informacyjnej TA3 prezydent elekt Peter Pellegrini, który na kilka minut został dopuszczony do łóżka premiera, gdy ten odzyskał przytomność. "Był zaskoczony, jak mogło do tego dojść i jak szybko zostało to opanowane" - powiedział Pellegrini. Jak dodał prezydent elekt, Fico pamięta moment zamachu i był przytomny podczas transportu z miejscowości Handlova, gdzie doszło do postrzelenia, do szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Słowackie media informują też o trudnej i ważnej decyzji, jaką w sprawie Fico muszą podjąć jego lekarze. Konsylium, które zbierze się 20 maja ma zdecydować o tym, czy przewieźć rannego Fico do Bratysławy.

Zamach na słowackiego premiera Roberta Fico. Kiedy i jak do tego doszło?

Do zamachu na Roberta Fico doszło 15 maja po południu w słowackiej miejscowości Handlova, po wyjazdowym posiedzeniu rządu i w trakcie spotkania z wyborcami. W pewnym momencie z tłumu wynurzył się 71-letni pisarz Juraj C. i krzyknął: "Robo, chodź tutaj!", a gdy premier zbliżył się do niego, oddał kilka strzałów. Fico został przewieziony śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie był operowany. Jak podały słowackie sładze, sprawca kierował się motywacjami politycznymi i zeznał, że nie zgadzał się z polityką rządu Fico oraz uważał, że władze zlikwidowały wolne media. Brał udział w protestach przeciwko odbieraniu pomocy wojskowej Ukrainie. Sprawca posiadał broń legalnie. Grozi mu dożywocie.

📢📢📢🇸🇰🇸🇰The President of Slovakia, Peter Pellegrini, visited the wounded Prime Minister: Robert Fico is aware and communicating! pic.twitter.com/94eDSSlHFL— Slavic Bear News (@slovenskimedved) May 16, 2024

