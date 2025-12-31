Upokorzenie Meghan Markle! Z tej strony nie spodziewała się ciosu

Toronto Star przyznało Meghan Markle tytuł najbardziej rozczarowującej gwiazdy 2025 roku

Meghan Markle jest żoną księcia i pławi się w luksusie w swojej kalifornijskiej rezydencji, ale jednego póki co nie jest w stanie kupić - masowej sympatii ludzi. Krytykowana raz po raz księżna Sussexu przeżyła już niejedno upokorzenie - zdaniem wielu, z własnej winy, przynajmniej w dużej mierze. Teraz takie upokorzenie nadeszło w dodatku z najmniej spodziewanej strony, a mianowicie z Toronto, które dla Meghan Markle jest tak ważnym miastem. Mieszkała w tym kanadyjskim mieście od 2011 roku, gdy rozpoczęła zdjęcia do serialu Suits, kręconego głównie w tym mieście. W produkcji tej grała Rachel Zane, a rola ta dała jej pieniądze i rozpoznawalność. Meghan pisała tam lifestyle’owego bloga The Tig, pracowała, spotykała z przyjaciółmi. Tamtejsza prasa lokalna przyznała jednak właśnie księżnej Sussexu niezbyt chwalebny tytuł. O co chodzi?

ZOBACZ TEŻ: Książę Harry naprawdę to powiedział o rodzinie i świętach. Rodzina Meghan wściekła

Meghan rozczarowała, bo brak jej otwartości i autentyczności?

Gazeta lokalna Toronto Star nazwała Meghan „najbardziej rozczarowującą gwiazdą” mijającego roku. Dziennikarze stwierdzili, że Markle nie sprostała oczekiwaniom w ciągu ostatnich 12 miesięcy i „powoli straciła na wartości”. Z czego to wynika? „Meghan mogłaby być sławna, będąc otwartą i autentyczną” – napisano w Toronto Star. „To zadziałało w przypadku Kardashianów, którzy wzbogacili się, pracując bez wytchnienia, aby sprzedać się światu, który chciał zobaczyć ich najnowsze losy”. Co na to książęca para, która od sześciu lat mieszka z dala od brytyjskiej rodziny królewskiej, za oceanem Nie skomentowali w żaden sposób nieprzyjemnego dla nich artykułu w lokalnej kanadyjskiej prasie.

Meghan Markle as the @TorontoStar’s most disappointing celebrity of 2025https://t.co/hZIHNTEBHd pic.twitter.com/khIY4jLkMx— Patricia Treble (@PatriciaTreble) December 30, 2025

Sonda Czy Meghan Markle wróci jeszcze kiedyś do aktorstwa? Tak Nie

QUIZ. Księżna Kate czy księżna Meghan? 10 pytań tylko dla ekspertów! Pytanie 1 z 10 Książę zakochał się w niej, gdy zobaczył ją na wybiegu w prześwitującej sukience. Kate czy Meghan? Kate Meghan Następne pytanie