Książę Harry naprawdę to powiedział o rodzinie i świętach. Rodzina Meghan wściekła

Książę Harry osiem lat temu naraził się rodzinie Meghan Markle jednym niefortunnym zdaniem. Ale gafa!

Konflikt księcia Harry'ego i Meghan Markle z ich rodzinami to dziś coś oczywistego. Warto jednak przypomnieć moment, który dla bliskich Meghan okazał się punktem zapalnym. Jak przypomina teraz "Daily Mail", było to jedno zdanie wypowiedziane tuż po świętach Bożego Narodzenia 2017 roku. Zaledwie kilka tygodni po zaręczynach z księciem Harrym Meghan została zaproszona do Sandringham na rodzinne święta Windsorów. To gest bez precedensu, bo narzeczone, które nie były jeszcze pracującymi członkami rodziny królewskiej, nie brały wcześniej udziału w tej najbardziej zamkniętej, rodzinnej tradycji monarchii. Wówczas przyjęto to jako sygnał otwartości i sympatii wobec przyszłej żony księcia. Atmosfera szybko się jednak zmieniła. 27 grudnia 2017 roku Harry, goszcząc w audycji BBC Radio 4 „Today”, opisał pierwsze wspólne święta w Norfolk słowami, które odbiły się szerokim echem: nazwał rodzinę królewską „rodziną, której Meghan nigdy nie miała”. Dodał, że jego bliscy „pokochali” byłą aktorkę, a same święta były „fantastyczne”.

Zdaniem Samanthy Markle a narracja o „rodzinie, której nie było” była krzywdząca i nieprawdziwa

Rodzina Meghan odebrała to jak policzek. Jej przyrodnia siostra Samantha niemal natychmiast zareagowała w mediach społecznościowych, podkreślając, że wbrew słowom sławnego narzeczonego Meghan jak najbardziej zawsze miała rodzinę. Potem kobieta wielokrotnie wracała do tej sprawy. W 2019 roku, w dokumencie „Meghan and the Markles: A Family at War”, wprost stwierdziła, że to właśnie słowa Harry’ego o Sandringham zapoczątkowały otwarty konflikt. Jej zdaniem książę „nie znał pełnej historii”, a narracja o „rodzinie, której nie było”, była krzywdząca i nieprawdziwa. Padały przy tym ostre słowa o braku serca i o stopniowym odcinaniu się Meghan od krewnych.

Trzeba przyznać, że sytuacja rodzinna Meghan była jednak daleka od ideału. Rodzice aktorki rozwiedli się, gdy miała sześć lat, a jej przyrodnie rodzeństwo pochodzi z pierwszego małżeństwa ojca. Ale to nie to samo, co brak rodziny. Sama Meghan jeszcze kilka lat wcześniej pisała o ojcu w tonie pełnym wdzięczności i czułości. Na blogu „The Tig” nazywała go „inspirującym, pracowitym tatą”, który zainwestował w jej przyszłość „krew, pot i łzy”. Relacje zaczęły się psuć dopiero tuż przed ślubem z Harrym w 2018 roku, gdy Thomas Markle pozował do zdjęć paparazzi. Od tamtej pory dystans tylko się pogłębiał. Ojciec Meghan nigdy nie poznał wnuków, Archiego i Lilibet ani księcia Harry'ego. Niedawno, po amputacji nogi w filipińskim szpitalu, mówił, że wciąż marzy o pojednaniu i kontakcie z córką. Meghan – według medialnych doniesień – nie planuje jednak wizyty, ograniczając się do listu.

How Meghan and Harry are spending their Christmas this year – away from Sandringham https://t.co/6nb0dDczcA pic.twitter.com/lUcdw3jXEA— Independent Lifestyle (@IndyLife) December 25, 2024

