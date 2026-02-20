Tajemnicza choroba w podstawówce. Ponad 100 dzieci chorych, placówka została zamknięta

Panika wśród rodziców. To uderzyło nagle

Dramatyczne wieści napływają z niemieckiego Kassel, gdzie w jednej z dzielnic doszło do niezwykle niepokojącego zdarzenia. To, co zaczęło się niewinnie, błyskawicznie sparaliżowało pracę placówki edukacyjnej. Lokalna społeczność jest w szoku, bo objawy u dzieci pojawiały się niemal w tym samym momencie. Mowa tu o bardzo silnych dolegliwościach żołądkowo‑jelitowych, które dotknęły ponad jedną trzecią wszystkich uczniów. Rodziny natychmiast otrzymały powiadomienia, a skala problemu przerosła najczarniejsze scenariusze.

– To bardzo nietypowa sytuacja. Liczba przypadków wzrosła w krótkim czasie do poziomu, którego nie mogliśmy zignorować – przekazały władze miasta, cytowane przez „Nordkurier”.

Decyzja mogła być tylko jedna. Szkoła opustoszała

W obliczu tak gwałtownego rozwoju sytuacji, reakcja musiała być natychmiastowa. Szkoła w dzielnicy Waldau nie otworzy swoich drzwi co najmniej do końca tego tygodnia. Czy można było tego uniknąć? Trudno powiedzieć, ale teraz priorytetem jest bezpieczeństwo. Władze podjęły decyzję o charakterze prewencyjnym, aby chronić zdrowe dzieci oraz personel przed potencjalnym zakażeniem. Puste korytarze szkoły to widok, który z pewnością budzi niepokój wśród mieszkańców.

– Zamknięcie ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby oraz umożliwienie dokładnego zbadania sytuacji – poinformowało miasto Kassel.

Woda, jedzenie czy wirus? Służby szukają winnego

Najbardziej przerażający w tej historii jest fakt, że nikt tak naprawdę nie wie, z czym mamy do czynienia. Co doprowadziło do masowej choroby setek dzieci? Pytań jest znacznie więcej niż odpowiedzi. Śledczy i służby sanitarne głowią się, czy winnym jest tajemniczy wirus, skażona żywność, a może kontakt z zanieczyszczoną wodą. Trwa wyścig z czasem, by znaleźć źródło tego koszmaru, zanim sytuacja pogorszy się jeszcze bardziej.

– Ustalenie źródła infekcji jest priorytetem. Na ten moment nie możemy wskazać jednoznacznej przyczyny – przekazały służby sanitarne.

Burza w sieci i strach o najmłodszych

Rodzice nie kryją emocji i trudno im się dziwić. W mediach społecznościowych wrze, a opiekunowie chorych uczniów domagają się szybkiego wyjaśnienia sytuacji. Brak konkretnych informacji o przyczynach infekcji tylko podsyca strach. Jedno jest pewne: szkoła w Waldau stała się epicentrum największej od lat fali zachorowań w regionie, a mieszkańcy z niepokojem patrzą w przyszłość, czekając na jakikolwiek przełom w śledztwie sanitarnym.

100

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie