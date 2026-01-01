Atak na rezydencję Putina? CIA ma nowe doniesienia

„Wall Street Journal” pisze, że według CIA Ukraina wcale nie chciała atakować rezydencji Putina

Ukraina próbowała zaatakować aż 91 dronami rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim - podało rosyjskie MSZ. Ministerstwo obrony mówiło z kolei o 89 dronach nad całą Rosją, w tym 18 nad terenem posiadłości prezydenta. Ale Ukraina do niczego się nie przyznaje, a Wołodymyr Zełenski nazwał twierdzenia Rosjan próbą „storpedowania negocjacji pokojowych”. Tymczasem Rosja już zapowiada odwet. „Będzie odpowiedź” – powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa, cytowana przez TASS. Sprawę skomentował już także Donald Trump. Prezydent USA powiedział, że obył 'bardzo rozzłoszczony", kiedy o próbie ataku dronów na rezydencję poinformował go sam Władimir Putin, jednak Trump nie wyklucza, iż przebieg wydarzeń jest inny, niż prezentuje to Rosja. Teraz „Wall Street Journal” nieoficjalnie informuje o ustaleniach, jakie na ten temat poczyniła CIA.

Ukraina atakowała w obwodzie nowogrodzkim, ale nie willę Putina?

Powołuje się na wypowiedzi anonimowych urzędników „Wall Street Journal” pisze, że Ukraina nie chciała wcale atakować rezydencji Władimira Putina ani jego samego. W twierdzeniach Rosji jest jednak o tyle ziarno prawdy, że faktycznie w obwodzie nowogrodzkim znajdował się cel ukraińskiego nalotu, choć cel wojskowy. Według WSJ nie był to żaden obiekt w bezpośrednim sąsiedztwie willi ani w jej pobliżu. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że oskarżenia rosyjskie mają na celu torpedowanie rokowań pokojowych.

Sonda Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku? Tak Nie Nie wiem

A U.S. official told PBS News that the CIA has assessed that Ukraine was not targeting Russian President Vladimir Putin in a recent drone attack, a claim that Putin made to President Trump, and that Trump seemed to accept earlier this week.Trump now suggests he agrees with… pic.twitter.com/n4FL0oLKut— PBS News (@NewsHour) December 31, 2025

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice najmniejszych państw Europy. Przy siódmym pytaniu zrobisz duże oczy Pytanie 1 z 15 Jakie miasto jest stolicą Watykanu? Watykan Rzym Jerozolima Następne pytanie