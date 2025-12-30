Rezydencja Putina zaatakowana? Plotki na jej temat szokują

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-30 9:28

Rosja oskarża Ukrainę o próbę zaatakowania dronami rezydencji Władimira Putina nad jeziorem Wałdaj, a Ukraina do niczego takiego się nie przyznaje. Mimo to rosyjski MSZ już zapowiedział odwet. Rezydencja od lat wywołuje wiele spekulacji i plotek, a niektóre z nich był naprawdę bardzo dziwne. Słynny niegdyś profil w mediach społecznościowych General SVR pisał nawet, że prawdziwy Putin nie żyje i jest zamrożony właśnie na terenie tej posiadłości...

Rosjanie mówią, że Ukraina próbowała zaatakować rezydencję Putina na wyżynie Wałdaj, Ukraina się nie przyznaje

Ukraina próbowała zaatakować aż 91 dronami rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim  - podało rosyjskie MSZ. Ministerstwo obrony mówiło z kolei o 89 dronach nad całą Rosją, w tym 18 nad terenem posiadłości prezydenta. Ale Ukraina do niczego się nie przyznaje, a Wołodymyr Zełenski nazwał twierdzenia Rosjan próbą „storpedowania negocjacji pokojowych”. Tymczasem Rosja już zapowiada odwet. „Będzie odpowiedź” – powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa, cytowana przez TASS. Sprawę skomentował już także Donald Trump. Prezydent USA powiedział, że obył 'bardzo rozzłoszczony", kiedy o próbie ataku dronów na rezydencję poinformował go sam Władimir Putin, jednak Trump nie wyklucza, iż przebieg wydarzeń jest inny, niż prezentuje to Rosja.

Najdziwniejsza plotka o rezydencji na Wałdaju. Wielka lodówka z Putinem w środku

Rezydencja położona na wyżynie Wałdaj i nad jeziorem Wałdaj w obwodzie nowogrodzkim to jedno z najbardziej tajemniczych i strzeżonych miejsc w Rosji. To tam Władimir Putin mieszka i wypoczywa, spotyka się jedynie z gronem najbliższych członków rodziny i współpracowników. Niesprawdzone sensacyjne doniesienia na temat tej rezydencji mnożą się od lat, w tym te mówiące o tym, że właśnie tam żyje domniemana partnerka, a może żona Putina z jego dziećmi. Nie brakuje też innych, niekiedy naprawdę bardzo dziwnych plotek. Te najbardziej kosmiczne publikował swojego czasu tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych oficerów rosyjskich służb. Głosiły one, że Putin nie żyje, zmarł z powodu choroby i zastępuje go sobowtór przygotowany przez chirurgów plastycznych i tajne służby. Plotki te zrobiły karierę w sieci i przyniosły zagadkowej stronie popularność, doczekały się nawet dementi ze strony Kremla. Ciało Putina według tej wersji wydarzeń miało zostać nie pochowane, a zamrożone w specjalnie przygotowanej wielkiej lodówce, w rezydencji dyktatora na Wałdaju. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SVR
WŁADIMIR PUTIN
WOJNA NA UKRAINIE