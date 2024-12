"Sobowtór Putina" w fatalnej formie! "Dostał podwójny zastrzyk"

General SVR: Sobowtór Putina czuje się fatalnie, a tymczasem nadchodzi występ w telewizji. Lekarze dwoją się i troją

Tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR wciąż nadaje. Nie jest to źródło pewne i wiarygodne, ale z drugiej strony zdarzało się wcześniej, że jego doniesienia z biegiem czasu potwierdzały się - choćby te o Elonie Musku. Może jest w tym wszystkim ziarno prawdy? A może to dzieło rosyjskich służb mające wprowadzać wszystkich w błąd? Tego nie wiadomo do dziś. Przypomnijmy - w październiku zeszłego roku General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb, obwieścił, że Putin nie żyje, zmarł z powodu choroby i zastępuje go sobowtór przygotowany przez chirurgów plastycznych i tajne służby. Plotki te zrobiły karierę w sieci i przyniosły zagadkowej stronie popularność, doczekały się nawet dementi ze strony Kremla. Dubler według tych doniesień, oczywiście będących prawdopodobnie tylko bajką, podobnie jak oryginał jest słabego zdrowia. Wcześniej miał kłopoty z nerkami, a teraz już nie tylko. W dodatku musiał przygotować się do udawania Putina podczas słynnego telewizyjnego show, w ramach którego "zwykli Rosjanie" dzwonią do studia, a Putin odpowiada na ich pytania na żywo. Takiej sytuacji obawiałby się chyba każdy, komu przyszłoby udawać Putina przed światem, nawet jeśli całą sytuacja jest tak naprawdę daleka od spontaniczności.

"Mężczyzna mianowany prezydentem Rosji i podobny do Władimira Putina drugi dzień ma problemy zdrowotne i jest pod opieką lekarzy"

Stres najwyraźniej źle wpłynął na nieszczęsnego dublera. "Należy zauważyć, że sobowtór wczoraj rano nie czuł się dobrze. Albo to wydarzenia poprzedniego dnia były wyczerpujące, albo te nadchodzące zaniepokoiły „prezydenta”, ale we wtorek rano skarżył się na ból głowy i zawroty głowy. Jak się okazało, miał wysokie ciśnienie krwi i podwyższony puls. Lekarze po szybkim badaniu podali mu podwójny zastrzyk i przepisali lek doustny" - pisze General SVR. Potem dodał kolejny wpis. "Mężczyzna mianowany prezydentem Rosji i podobny do Władimira Putina drugi dzień ma problemy zdrowotne i jest pod opieką lekarzy. Dziś do wysokiego ciśnienia dołączyły bóle w klatce piersiowej w okolicy serca" - piszą autorzy zagadkowego profilu. Oczywiście nikt tych doniesień nie potwierdza, z drugiej strony nawet japońscy badacze i przedstawiciele ukraińskich służb potwierdzali wcześniej, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje co najmniej dwóch sobowtórów Putina. Posługiwanie się sobowtórami, dublerami i przemiany tożsamości przy użyciu tak zwanych "nielegałów" to działania charakterystyczne dla rosyjskich służb i pewnie stąd pomysł na opisywanie przygód "sobowtóra Putina" w sieci. Choć kto wie, co tak naprawdę dzieje się w Rosji?

Sonda Co myślisz o General SVR? Uważam, że piszą prawdę To dzieło rosyjskich służb lub samego Putina Stronę prowadzi przypadkowy żartowniś To dzieło innych służb Nie mam pojęcia, ale czyta się ciekawie

Dear subscribers and guests of the channel! The man appointed as the President of #Russia and similar to Vladimir #Putin has been experiencing health problems for the second day and is under the supervision of doctors. Today, high blood pressure has been joined by chest pains in… https://t.co/5Wc1cmdIFX— generalsvr_en (@generalsvr_en) December 18, 2024

