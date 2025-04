"Taniec z Gwiazdami" od lat wzbudza ogromne emocje wśród widzów, ale tym razem zamieszanie wokół show sięgnęło zenitu. Wszystko przez Filipa Gurłacza, który postanowił publicznie zabrać głos w sprawie Agnieszki Kaczorowskiej. Aktor na InstaStories apeluje w sprawie aktorki i tancerki, jego wypowiedź wywołała prawdziwe zamieszanie w sieci.

Filip Gurłacz, znany z licznych ról teatralnych i filmowych, jest jednym z uczestników obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Od samego początku dawał z siebie wszystko, starając się dorównać profesjonalnym tancerzom. Jednak w ostatnich dniach aktor zaskoczył wszystkich emocjonalnym nagraniem w mediach społecznościowych! Gwiazdor na krótkim filmiku nagranym na sali prób postanowił zaapelować do fanów Agnieszki. Gurłacz prosił o wsparcie swojej trenerki. Nie wiadomo jednak czy chodziło mu o wsparcie Agi w jej prywatnych kwestiach, czy o dopingowanie przed kolejnym odcinkiem "TzG".

Jesteśmy trochę zmęczeni, a to był kosmiczny tydzień... zrobimy wam live, ale nie teraz, bo trenujemy... Kochani piszcie do Agnieszki: "Aguś będziemy z tobą". Piszcie to, zalejmy ją tymi informacjami - zaapelował Filip Gurłacz w najnowszym InstaStories na profilu Agnieszki Kaczorowskiej.