Gala Jupiterów Roku to jedno z tych wydarzeń w polskim świecie show-biznesu, na którym pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. To właśnie tutaj nagradzani są artyści, osobowości telewizyjne oraz ludzie, którzy swoją działalnością wyróżnili się w branży rozrywkowej. W tegorocznej edycji na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo gwiazd, ale to Maciej Pela skradł show, odbierając jedną ze statuetek. Tancerz wygłosił również przemówienie, które może nie spodobać się Agnieszce Kaczorowskiej.

Maciej Pela wbija szpilkę Agnieszce Kaczorowskiej

Po odebraniu nagrody Maciej Pela podziękował organizatorom, swoim bliskim oraz osobom, które wspierały go w karierze. Nie obyło się jednak bez niespodzianki. W pewnym momencie tancerz nawiązał do swojej byłej ukochanej, Agnieszki Kaczorowskiej, a jego słowa zabrzmiały jak subtelna, ale wyraźna szpila.

Na scenie Pela powiedział, że do tej pory znany był jako mąż Agnieszki Kaczorowskiej, teraz jednak zaczyna nowy rozdział. To wyraźnie pokazuje, że raz na zawsze chce się od niej odciąć. Ciekawe czy od teraz nie będzie poruszać w wywiadach tematu swojego małżeństwa i byłej ukochanej? Czas pokaże!

Na razie Agnieszka Kaczorowska nie skomentowała wystąpienia swojego byłego ukochanego. Jednak jak wiadomo, celebrytka aktywnie działa w mediach społecznościowych, więc można się spodziewać, że prędzej czy później jakoś odniesie się do tej sytuacji - czy to bezpośrednio, czy w bardziej subtelny sposób.

Ich rozstanie wzbudza ogromne emocje w mediach, a teraz wygląda na to, że temat ten znów powrócił na usta internautów. Wielu zastanawia się, czy to był jednorazowy komentarz Peli, czy może początek dalszej medialnej wymiany zdań.

