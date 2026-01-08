Jedno zdjęcie wystarczyło. Kopczyński wywołał burzę wokół swojej rodziny

W życiu Jacka Kopczyńskiego ostatnie miesiące przyniosły prawdziwy rollercoaster emocji. Aktor mierzył się z osobistą stratą, a niemal równolegle otworzył zupełnie nowy rozdział, stając na ślubnym kobiercu z Agnieszką Kustosz. Teraz los dorzucił kolejne ważne wydarzenie, jego syn Filip skończył 18 lat. Jubileusz stał się pretekstem do wyjątkowego spotkania. Co za skład!

Była partnerka i obecna żona przy jednym stole. Kopczyński zaskoczył na 18. urodzinach syna

Urodzinowe przyjęcie odbyło się w świeżo otwartym lokalu w centrum Warszawy. To właśnie tam dorosłość świętował Filip, który coraz śmielej pojawia się także w telewizji. Tego wieczoru mógł jednak liczyć nie na blask reflektorów, lecz na obecność najbliższych - mamy, taty oraz nowej żony ojca.

Najwięcej emocji wzbudziło zdjęcie opublikowane przez Jacka Kopczyńskiego. Aktor zapozował pomiędzy Patrycją Markowską a Agnieszką Kustosz, pokazując, że relacje po rozstaniu nie zawsze muszą oznaczać konflikt. Krótki komentarz: "18-ka Filipa! Czy to patchwork?" wystarczył, by rozpętać internetową dyskusję na temat relacji tej trójki.

Pod fotografią pojawiły się setki reakcji. Internauci docenili dojrzałość i spokój całej trójki, podkreślając, że takie obrazki wciąż należą do rzadkości. W komentarzach dominowały głosy uznania, od pochwał za klasę, po zachwyt nad tym, że dobro dziecka wyraźnie postawiono na pierwszym miejscu.

