Aktorki na Gali Gwiazd na Gwiazdkę w hotelu Arche. Elegancka Konieczna, Jarosińska w piórkach, błyszcząca Waligórska

Największe gwiazdy polskich seriali takich jak "M jak miłość" czy "Na Wspólnej" zadały szyku podczas Gali Gwiazd na Gwiazdę, która odbyła się w grudniu już po raz 25! Tegoroczna impreza miała miejsce w warszawskich hotelu Arche, a głównym punktem był pokaz mody z udziałem aktorek. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

Gala Gwiazd na Gwiazdkę to spotkanie biznesu ,gwiazd i mediów, którego celem jest niesienie wsparcia tym, którzy go potrzebują. Tegoroczna Gala była jubileuszową, bo odbyła się już po raz 25, tym razem w stołecznym Hotelu Arche Krakowska. Znane artystki i dziennikarki wystąpiły wystąpiły na wybiegu, licznie przybyli goście nie szczędzili grosza na atrakcyjne loterie, które zasilili hojni sponsorzy. W roli modelek kolekcji La Metamorphose Ewy Gawkowskiej, którą uzupełniła biżuteria Amadeuss i kolekcji Milago Małgorzaty Kołosowskiej wystąpiły: Aleksandra Konieczna, Sylwia Wysocka, Magda Waligórska, Monika Jarosińska, Beata Olga Kowalska, Iwona Rejzner, Katarzyna Kołeczek, Katarzyna Polewany, Iwona Gabryończyk, Karolina Motylewska, Dagmara Bąk i świeżo upieczona mężatka - Agnieszka Kopczyńska, którą z widowni wspierał mąż Jacek Kopczyński. Imprezę poprowadził Mateusz Lisiecki, który nie szczędziłkomplementów żonie Magdzie Waligórskiej. Pokaz zakończyła Monika Jarosińska, która wystąpiła z recitalem.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała Gala Gwiazd na Gwiazdkę.

