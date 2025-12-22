Aktorki na Gali Gwiazd na Gwiazdkę w hotelu Arche. Elegancka Konieczna, Jarosińska w piórkach, błyszcząca Waligórska

Konieczna, Jarosińska i Kopczyński z nową żoną. Zobaczcie zdjęcia z Gali Gwiazd na Gwiazdkę

Gala Gwiazd na Gwiazdkę to spotkanie biznesu ,gwiazd i mediów, którego celem jest niesienie wsparcia tym, którzy go potrzebują. Tegoroczna Gala była jubileuszową, bo odbyła się już po raz 25, tym razem w stołecznym Hotelu Arche Krakowska. Znane artystki i dziennikarki wystąpiły wystąpiły na wybiegu, licznie przybyli goście nie szczędzili grosza na atrakcyjne loterie, które zasilili hojni sponsorzy. W roli modelek kolekcji La Metamorphose Ewy Gawkowskiej, którą uzupełniła biżuteria Amadeuss i kolekcji Milago Małgorzaty Kołosowskiej wystąpiły: Aleksandra Konieczna, Sylwia Wysocka, Magda Waligórska, Monika Jarosińska, Beata Olga Kowalska, Iwona Rejzner, Katarzyna Kołeczek, Katarzyna Polewany, Iwona Gabryończyk, Karolina Motylewska, Dagmara Bąk i świeżo upieczona mężatka - Agnieszka Kopczyńska, którą z widowni wspierał mąż Jacek Kopczyński. Imprezę poprowadził Mateusz Lisiecki, który nie szczędziłkomplementów żonie Magdzie Waligórskiej. Pokaz zakończyła Monika Jarosińska, która wystąpiła z recitalem.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała Gala Gwiazd na Gwiazdkę.