Na górze super modnie, poniżej kolan... dyskusyjnie. A to dopiero początek modowych wtop na Bestsellerach Empiku 2025

Nasz subiektywny przegląd najgorszych stylizacji z czerwonego dywanu ostatnio robi furorę wśród czytelników, wracamy więc z kolejną odsłoną - niezbyt trafionych, przesadzonych lub po prostu złych kreacji z gali rozdania Bestsellerów Empiku 2025. Buty Wersow czy Lamparskiej, a może koszula Roguckiego? Sprawdźcie w naszej galerii!

Modowe wpadki i wtopy na Bestsellerach Empiku 2025

Czasem diabeł tkwi w szczegółach... Choć na gali rozdania Bestsellerów Empiku nie zabrakło pięknych i zjawiskowych kreacji, jak choćby czerwona, koronkowa suknia Honoraty Skarbek czy czarny komplet z odsłoniętym brzuchem Edyty Pazury, nie wszyscy trafili ze stylem. Niektórzy bardziej kulą w płot...

Spore kontrowersje budził wygląd Wersow. Wokalistka (?) miała na głowie wymyślną konstrukcję z warkoczy, a na sobie - białą koszulę i spódnicę w dziecięce rysunki. Punktem centralnym był dumnie wypięty, goły ciążowy brzuch. Choć jest jakiś urok w tym artystycznym nieładzie i widać tu inspiracje choćby Rihanną czy innymi gwiazdami z za Oceany to efekt popsuły czarne buciory, które kompletnie odebrały lekkość stroju. Choćby jasne trampki czy inne jaśniejsze obuwie pasowałyby znacznie lepiej.

Również "obuwniczą wpadkę" zaliczyła zwykle perfekcyjnie ubrana Magda Lamparska. Choć zwykle styl aktorki nam imponuje, tym razem coś poszło nie tak. Biała sukienka z golfem i duże kolczyki kompletnie zjadły jej szyję, a na domiar złego sukienka ujawniła na nogach przeokropne buty. Magda jest piękną kobietą i może nie powinna ślepo gonić każdego trendu...

