Wersow z gołym ciążowym brzuchem i fikuśną fryzurą na czerwonym dywanie. Musicie to zobaczyć

Na gali Bestsellerów Empiku nie zabrakło spektakularnych stylizacji, ale to właśnie ciężarna Wersow skupiła na sobie szczególną uwagę. Influencerka postawiła zaprezentować na czerwonym dywanie swój ciążowy brzuszek. Jej look był nie tylko wyrazisty, ale też pełen symboliki i nawiązań do światowych trendów lansowanych przez największe gwiazdy.

Wersow pojawiła się na gali Bestsellerów Empiku w białym, dwuczęściowym zestawie, który łączył elegancję z nowoczesną formą. Długa, rozkloszowana spódnica sięgała ziemi i nadawała sylwetce lekkości, jednocześnie tworząc efekt teatralnego minimalizmu. Górę stylizacji stanowiła krótka, oversize’owa koszula z długim rękawem, która odsłaniała wyraźnie zaokrąglony brzuch.

Influencerka z czułością podtrzymywała go podczas pozowania, co dodawało całej prezentacji intymnego, osobistego charakteru. Ten element stylizacji Wersow nie był przypadkowy - podkreślenie ciąży stało się jej najważniejszym modowym komunikatem tego wieczoru.

Wersow zainspirowała się światową ikoną stylu?

Trudno było nie zauważyć wyraźnych odniesień do stylu, z którego słynie Rihanna. Podobnie jak ona w swoich głośnych, ciążowych stylizacjach, Wersow postawiła na eksponowanie brzucha zamiast jego ukrywanie. Do tego minimalistyczna biel zestawu kontrastowała z wyrazistymi dodatkami, co dodatkowo wzmacniało efekt inspirowany światowymi wybiegami i czerwonymi dywanami.

Fryzura Wersow przyciągała spojrzenia

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów looku Wersow była bez wątpienia fryzura. Włosy influencerki zostały zaplecione w długie, grube warkocze, które uformowano w fantazyjne pętle na czubku głowy. Całość przypominała rzeźbiarską konstrukcję. Zdjęcia tego dzieła sztuki znajdziecie w naszej galerii.

Wersow postawiła na mocne dodatki

Choć baza stylizacji była jasna i delikatna, dodatki wprowadziły wyraźny kontrast. Wersow dobrała masywne, czarne botki, które dodały stylizacji nowoczesnego, lekko surowego charakteru. W ręku trzymała niewielką, czarną torebkę, utrzymaną w tej samej estetyce. Oczywiście nie można zapomnieć o subtelnych kolorowych napisach i bazgrołach, które znalazły się na jej zestawie. Całość uzupełniła złota biżuteria - duże kolczyki i bransoletki ociepliły zestaw i dodały mu elegancji.

Gala organizowana przez Empik co roku przyciąga największe nazwiska polskiej sceny muzycznej, literackiej i internetowej. Tym razem jednak to właśnie Wersow stworzyła jedną z najbardziej komentowanych stylizacji na czerwonym dywanie.

