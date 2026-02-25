Wersow z gołym ciążowym brzuchem i fikuśną fryzurą na czerwonym dywanie. Musicie to zobaczyć

Wersow pojawiła się na gali Bestsellerów Empiku w białym, dwuczęściowym zestawie, który łączył elegancję z nowoczesną formą. Długa, rozkloszowana spódnica sięgała ziemi i nadawała sylwetce lekkości, jednocześnie tworząc efekt teatralnego minimalizmu. Górę stylizacji stanowiła krótka, oversize’owa koszula z długim rękawem, która odsłaniała wyraźnie zaokrąglony brzuch.

Influencerka z czułością podtrzymywała go podczas pozowania, co dodawało całej prezentacji intymnego, osobistego charakteru. Ten element stylizacji Wersow nie był przypadkowy - podkreślenie ciąży stało się jej najważniejszym modowym komunikatem tego wieczoru.

Wersow zainspirowała się światową ikoną stylu?

Trudno było nie zauważyć wyraźnych odniesień do stylu, z którego słynie Rihanna. Podobnie jak ona w swoich głośnych, ciążowych stylizacjach, Wersow postawiła na eksponowanie brzucha zamiast jego ukrywanie. Do tego minimalistyczna biel zestawu kontrastowała z wyrazistymi dodatkami, co dodatkowo wzmacniało efekt inspirowany światowymi wybiegami i czerwonymi dywanami.

Fryzura Wersow przyciągała spojrzenia

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów looku Wersow była bez wątpienia fryzura. Włosy influencerki zostały zaplecione w długie, grube warkocze, które uformowano w fantazyjne pętle na czubku głowy. Całość przypominała rzeźbiarską konstrukcję. Zdjęcia tego dzieła sztuki znajdziecie w naszej galerii.

Wersow postawiła na mocne dodatki

Choć baza stylizacji była jasna i delikatna, dodatki wprowadziły wyraźny kontrast. Wersow dobrała masywne, czarne botki, które dodały stylizacji nowoczesnego, lekko surowego charakteru. W ręku trzymała niewielką, czarną torebkę, utrzymaną w tej samej estetyce. Oczywiście nie można zapomnieć o subtelnych kolorowych napisach i bazgrołach, które znalazły się na jej zestawie. Całość uzupełniła złota biżuteria - duże kolczyki i bransoletki ociepliły zestaw i dodały mu elegancji.

Gala organizowana przez Empik co roku przyciąga największe nazwiska polskiej sceny muzycznej, literackiej i internetowej. Tym razem jednak to właśnie Wersow stworzyła jedną z najbardziej komentowanych stylizacji na czerwonym dywanie.

