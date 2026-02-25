Tak całuje Edward Miszczak! Z żoną nie szczędzili sobie czułości i słodkich buziaków

Małgorzata Kowalska
2026-02-25 5:55

Edward Miszczak (71 l.) i Anna Cieślak (45 l.) zakochani jak nastolatki! Choć parę dzieli ćwierć wieku, najwyraźniej łączy ich gorące uczucie. Paprazzi przyłapali małżeństwo na mieście, gdy spacerowali pod rękę, raczyli się posiłkiem i sobą wzajemnie w restauracji, a na koniec nieśli razem słodki deser.

Edward Miszczak (71 l.) i Anna Cieślak (45 l.: Taka miłość się nie zdarza? 

Dyrektor programowy Polsatu i aktorka poznali się dzięki dzięki Piotrowi Woźniakowi-Starakowi, który przedstawił ich sobie na festiwalu. Edward Miszczak wspomina, że na spotkaniu z Anną Cieślak to była miłość od pierwszego wejrzenia - a przynajmniej z jego strony.

- Długo się nie odzywałem. Zakochałem się w niej tej nocy, ale uznałem, że to nie ma szans

- mówił w jednym z wywiadów Edward Miszczak. Następne spotkanie to przykra okazja - w 2019 roku odbył się pogrzeb producenta i męża Agnieszki Woźniak-Starak - tego samego który ich poznał.

- Piotr nas połączył. Tym razem na dobre. Nigdy nie myślałam, że w wieku 40 lat można się tak zakochać, stracić dla drugiej osoby głowę, przecież to się zdarza tylko w młodości. Dziś już wierzę, że miłość jest bezwiekowa

- mówiła z kolei Anna Cieślak. Odkąd trafiła ich strzała amora są nierozłączni.

Zakochana Anna Cieślak całuje Edwarda Miszczaka

W 2021 roku Miszczak i Cieślak wzięli ślub, ale jak widać na najnowszych zdjęciach - żar ich uczucia w ogóle nie osłabł! Są pocałunki, romantyczne trzymanie się za ręce, a nawet dzielenie się słodkim obowiązkiem zaniesienia deseru do domu. Para na medal!

Choć miłość Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak początkowo budziła spore kontrowersje - głównie ze względu na różnicę wieku między nimi - dziś chyba nikt nie wyobraża sobie kogoś innego u boku dyrektora Polsatu. Wcześniej był raz żonaty - jego ukochana Małgorzata zmarła po przegranej walce z glejakiem.

Z kolei Anna Cieślak, znana z "Szadzi", "Na Wspólnej", "Dlaczego nie?" i wielu innych filmów i seriali, zanim poznała Edwarda Miszczaka była w związku między innymi z muzykiem - Czesławem Mozilem i aktorem - Przemysławem Wyszyńskim.

