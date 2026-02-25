Rozgnieć, zalej wodą i spryskaj placki pleśni na trawie. Uratujesz trawnik, a wiosną zagęści się niczym dywan. Sposób na pleśń śniegową na trawniku

Pleśń śniegowa to powszechny problem trawników po zimie, tworzący szare plamy i osłabiający trawę.

Istnieje naturalny i skuteczny sposób na walkę z tą chorobą grzybową, wykorzystujący popularny składnik kuchenny.

Dowiedz się, jak przygotować domowy oprysk, który pomoże Twojej trawie odzyskać zdrowie i zwalczyć pleśń!

Rozgnieć, zalej wodą i spryskaj placki pleśni na trawie

Pleśń śniegowa, zwana też szarą pleśnią (łac. Microdochium nivale, wcześniej Fusarium nivale), to grzyb atakujący trawniki, szczególnie po zimie, kiedy śnieg topnieje. Rozwija się najlepiej w temperaturach bliskich zeru, pod pokrywą śniegu, która chroni ją przed mrozem i promieniami UV, jednocześnie utrzymując wysoką wilgotność. Grzyb ten produkuje mykotoksyny, które uszkadzają tkanki traw, prowadząc do charakterystycznych plam i obumarcia źdźbeł. Jak rozpoznać, że zaatakowała nasz trawnik? Pleśń śniegowa na trawie tworzy charakterystyczne, okrągłe, szarawe lub różowawe plamy. Z racji, że jak każda choroba, tak i pleśń negatywnie wpływa na kondycję trawnika, kiedy ją zobaczymy, to musimy od razu działać. Jak zatem zwalczyć pleśń śniegową? Potrzebujesz czosnku, z którego stworzysz skuteczny oprysk na choroby grzybowe. Rozgnieć go, zalej wodą, a następnie spryskaj zaatakowane miejsca na trawniku.

Sposób na pleśń śniegową na trawniku. Jak przygotować oprysk z czosnku?

Wyciąg z czosnku jest dobrym, naturalnym sposobem na walkę z pleśnią śniegową, ponieważ czosnek zawiera związki o działaniu antygrzybicznym. Jak przygotować i zastosować wyciąg z czosnku na pleśń śniegową? Obierz i rozgnieć 10 ząbków czosnku. Możesz użyć praski do czosnku, moździerza lub po prostu posiekać drobno nożem. Umieść rozgnieciony czosnek w szklanym lub plastikowym naczyniu i zalej go litrem wody. Najlepiej użyć wody destylowanej lub przegotowanej i ostudzonej. Przykryj naczynie i odstaw w chłodne, ciemne miejsce na 48 godzin. Możesz co jakiś czas zamieszać wyciąg. Po upływie dwóch dni przecedź wyciąg przez sitko lub gazę, aby oddzielić płyn od resztek czosnku. Wyciąg z czosnku przed użyciem należy rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:10. Przelej rozcieńczony oprysk do butelki z atomizerem. Dokładnie spryskaj obszary trawnika dotknięte pleśnią śniegową. Staraj się pokryć całą powierzchnię plam. Zabieg powtarzaj co 3 dni, aż do momentu całkowitego zwalczenia pleśni z trawnika.

O czym pamiętać w walce z pleśnią śniegową?

Gdy tylko śnieg stopnieje i trawa lekko obeschnie, delikatnie rozgrab obszary dotknięte pleśnią. Pozwoli to na dostęp powietrza i światła, co utrudni dalszy rozwój grzyba. Regularne wietrzenie trawnika (przez grabienie lub aerację) jest też kluczowe w zwalczaniu pleśni. Kiedy pleśń ustąpi i widzisz, że zniszczyła znaczną część trawy, dosiej nowe nasiona.

