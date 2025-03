Podlej tym trawnik już w marcu, a będzie zielony i gęsty przez cały sezon. Jak na prawdziwej murawie. Domowy nawóz na zagęszczenie trawnika

Wsyp to do muszli klozetowej, a pozbędziesz się żółtego osadu. Kamień w końcu zniknie. Czyszczenie toalety

Podlej tym trawnik już w marcu, a będzie zielony i gęsty przez cały sezon

Wiosna to bardzo ważny okres w pielęgnacji trawy. To wtedy pobudzamy ją po zimie do wzrostu i zagęszczenia. Jednak nie zawsze jest to proste zadanie. Posiadacze trawnika w ogrodzie na pewno znają ten problem, kiedy ich trawa, zamiast cieszyć zielonym kolorem, zaczyna żółknąć, usychać i przerzedzać. Wówczas zadajemy sobie pytanie, jak dbać o trawnik, aby się zazielenił i był gęsty? Tu oprócz podstawowych czynności w pielęgnacji trawy, jakich jak podlewanie i koszenie. Pierwsze koszenie należy przeprowadzić już w kwietniu. Wtedy skróć ją do długości około 3 cm. Uważaj również, aby nie kosić trawnika w samo południe. Jeśli chcesz, aby trawa zdrowo rosła i wciąż była zielona, potrzebuje niezbędnych pierwiastków. Dlatego należy dostarczyć jej potasu, żelaza, azotu, magnezu oraz fosforu. Warto przygotować domowy nawóz do trawy, dzięki któremu ta będzie zielona i gęsta jak nigdy wcześniej. Podlej tym trawnik już w marcu i powtarzaj zabieg co 3-4 tygodnie, a będziesz mieć na podwórku trawę jak na prawdziwej murawie.

Domowy nawóz do trawnika na zagęszczenie. Stosuj go wiosną, a wyhodujesz murawę

Tak naprawdę stosowanie nawozów do trawnika, zwłaszcza wiosną jest bardzo ważnym zabiegiem, który potem może się pozytywnie przełożyć na jego wygląd. Dzięki wzmacniającym ukorzenienie trawy składnikom odżywczych sprawimy, że będzie ona zdrowo rosła, będzie odporniejsza na choroby i z pewnością jej intensywnie zielony kolor pozostanie w naszym ogrodzie do późnej jesieni. Jak przygotować domowy nawóz do trawnika na wiosnę, który pomoże zagęścić źdźbła? W dużym pojemniku wymieszaj:

1 butelkę wody mineralnej,

1/2 szklanki płynu do mycia naczyń,

puszkę mocnego piwa,

1/2 szklanki amoniaku,

1/2 szklanki płynu do płukania ust,

40-80 litrów wody.

Amoniak jest znakomitym źródłem azotu. W płynie do płukania ust jest alkohol, tak jak w piwie, który poradzi sobie z wieloma szkodnikami. Piwo dodatkowo odżywi i pobudzi wzrost trawy. Natomiast płyn do naczyń pozwoli rozprowadzić i przykleić się składnikom nawozu do trawy.

