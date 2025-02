Tego pod żadnym pozorem nie rób z trawnikiem zimą. Wiosną będziesz mieć soczyście zieloną murawę przed domem. Pielęgnacja trawnika zimą

Tego pod żadnym pozorem nie rób z trawnikiem zimą. Wiosną trawa będzie soczyście zielona

Każdy posiadacz trawnika przed domem doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak dużo czasu i energii trzeba włożyć w jego pielęgnację, aby wod wczesnej wiosny do końca jesieni cieszyła nasze oko zielonymi i gęstymi kłosami. Wiele osób zastanawia się, jak powinna wyglądać pielęgnacja trawnika zimą i czy w tym okresie warto wzmocnić murawę, aby wiosną odbiła i się pięknie zazieleniła. Tu należy zachować szczególną ostrożność, gdyż okres mrozów to czas spoczynku dla wielu roślin, w tym także i trawy. Dlatego zimą pod żadnym pozorem nie powinno się nawozić trawnika i pobudzać go do wzrostu. W naszym klimacie wszelkiego rodzaju rośliny, w tym również wszystkie gatunki traw, zimą mają okres spoczynku, dla tego sztuczne pobudzanie ich do życia nawozem nie powinno mieć miejsca. Trawnik zimą powinien przezimować, aby wiosną odbić i się zazielenić.

Nawożenie trawy wiosną. Co zrobić, aby była gęsta i zielona?

Już wczesną wiosną, gdy zakończą się mrozy powinniśmy zacząć dostarczać trawnikowi niezbędnych do wzrostu składników odżywczych. Tu warto postawić na odżywki bogate w potas, żelazo, azot, magnez oraz fosfor. Można przygotować domowy nawóz do trawnika, który wzmocni kłosy i ich ukorzenienie. Dzięki temu trawnik będzie odporny na wszelkie choroby. Przygotowanie domowego nawozu do trawy na wiosnę jest naprawdę proste. W dużym pojemniku wymieszaj:

1 butelkę wody mineralnej,

1/2 szklanki płynu do mycia naczyń,

puszkę mocnego piwa,

1/2 szklanki amoniaku,

1/2 szklanki płynu do płukania ust,

40-80 litrów wody.

Amoniak jest znakomitym źródłem azotu. W płynie do płukania ust jest alkohol, tak jak w piwie, który poradzi sobie z wieloma szkodnikami. Piwo dodatkowo odżywi i pobudzi wzrost trawy. Natomiast płyn do naczyń pozwoli rozprowadzić i przykleić się składnikom nawozu do trawy.

