Weź z łazienki i przetrzyj szyby w aucie, pozbędziesz się szronu i lodu. Domowy sposób na zamarznięte szyby w samochodzie

Zamarznięte szyby od środka samochodu to częsty problem zimą, wynikający z nadmiernej wilgoci w kabinie pojazdu.

Istnieją proste i tanie domowe sposoby, by skutecznie zapobiec osadzaniu się szronu i lodu na szybach, bez użycia drogich środków.

Dlaczego szyby w samochodzie zamarzają od środka?

Powodem parowania szyb, a także osadzania się na nich szronu od środka samochodu w jest wilgoć. Powstawaniu wilgoci w samochodzie sprzyjają deszcz i śnieg, które jesienią i zimą są częste. Krople wody przenosimy na butach i ubraniach, zostawiamy je na tapicerce i wycieraczkach. Później woda paruje i osadza się na szybach, a przy minusowych temperaturach zamienia się w szron i lód. Dlatego najprostszym sposobem na pozbycie się problemu zmrożonych i zaparowanych szyb w aucie jest brak wilgoci. Dlatego otrzep buty ze śniegu przed wejściem do auta, wysusz dywaniki i sprawdź, czy uszczelki drzwi są szczelne. Im mniej wilgoci w kabinie, tym skuteczniejsze będą Twoje zabiegi działające przeciw osadzaniu się pary na szybach.

Sposób na zamarznięte szyby w aucie od środka

Jednym z najpopularniejszych, doraźnych sposobów jest użycie klimatyzacji lub ciepłego nawiewu powietrza. Natomiast lepiej pozbyć się wilgoci na stałe przy użyciu żwirku dla kota, który doskonale absorbuje płyny. Wystarczy wsypać piasek do bawełnianego woreczka lub skarpetki i szczelnie zawiązać. Taki domowy pochłaniacz wilgoci umieszczamy np. na półce obok kierowcy (przy skrzyni zmiany biegów), a w momencie prowadzenia auta za fotelem kierowcy (inaczej może się przesunąć i wpaść pod pedał hamulca lub gazu). Ponadto, zimą warto wozić ze sobą worek żwirku w bagażniku. Kiedy utkniemy w śniegu lub staniemy na lodzie, podsypany pod koła ułatwi wyjazd. Innym sposobem jest użycie pianki do golenia. To sposób doskonale znany nurkom. Nałóż cienką warstwę pianki do golenia na szybę, a następnie wypoleruj suchą ściereczką. Pianka tworzy film, który ogranicza osadzanie się wilgoci i pary wodnej. Mniej parowania oznacza mniej lodu przy niższych temperaturach.