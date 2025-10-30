Wetrzyj w szyby 1 miarkę. Okna już nigdy nie będą zaparowane. Sposób na zaparowane okna

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-10-30 6:13

Zaparowane szyby w oknach to jesienna zmora w wielu domach. Nieusuwana wilgoć prowadzi do powstawania pleśni na uszczelkach, dlatego tak ważne jest znalezienie skutecznego sposobu na zaparowane szyby. Jeden z nich wykorzystuję w swoim mieszkaniu. Wystarczy wetrzeć to w okna, a szyby już nigdy nie będą zaparowane. Wystarczy jedna miarka, aby okna były suche.

Sposób na zaparowane szyby

Autor: Shutterstock
  • Zaparowane okna to powszechny problem jesienią i zimą, wynikający z wysokiej wilgotności w pomieszczeniach, prowadzący do pleśni.
  • Prosty trik sprawi, że szyby przestaną parować – wystarczy wetrzeć ją w okna, by nadać im właściwości hydrofobowych.
  • Dowiedz się, jak zapobiegać parowaniu okien, wykorzystując domowe sposoby, takie jak wietrzenie, rośliny pochłaniające wilgoć i sól!

Wetrzyj w okna, a szyby już nigdy nie będą zaparowane

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy w wielu domach pojawia się problem zaparowanych okien. Najczęstszą przyczyną parowania szyb od wewnętrznej strony jest wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Przyczyniają się do tego zwykłe codzienne czynności, takie jak gotowanie, kąpiele, czy suszenie ubrań. Bywa, że zauważymy zaparowane okna w domu po nocy. Wilgoć skrapla się na szybach, a potem spływa na parapet lub w uszczelki. Niestety to często prowadzi do powstawania pleśni w okolicy okien. Dlatego, jeśli widzisz, że szyby w oknach są zaparowane, od razu reaguj. Oczywiście najpierw starannie je osusz. Następnie wypróbuj trik z pianką do golenia. Wyciśnij jedną miarkę kosmetyku na ściereczkę z mikrofibry i starannie wypoleruj szyby. Otóż pianka do golenia nadaje szybom właściwości hydrofobowych, co sprawia, że odpychają cząsteczki wody.

Co zrobić, aby szyby w oknach nie parowały? Domowe sposoby

Zaparowane szyby to problem, który pojawia się w wielu mieszkaniach. Niestety zbyt wysoki poziom wilgoci powoduje namnażanie się grzybów i pleśni, dlatego tak ważne jest krótkie, ale częste wietrzenie pomieszczeń. Wystarczy lekko uchylić okno na kilka minut. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. Jeśli chcesz skutecznie walczyć zaparowanymi oknami, to postaw na parapetach w swoim domu rośliny doniczkowe, które dobrze pochłaniają wilgoć. Zalicza się do nich między innymi: skrzydłokwiat, sansewieria, bluszcz, chamedora czy zielistka. Dodatkowo na noc można ustawić na parapecie miseczkę wypełnioną solą. Ten produkt doskonale pochłania wilgoć i zapobiegnie skraplaniu się pary na szybach w oknie. 

