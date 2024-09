Muszki latają wokół kwiatów w doniczce? Zalej wrzątkiem, a po 30 minutach podlej rośliny. Małe szkodniki znikną raz na zawsze. Sposób na ziemiórki

Pokrój ziemniaki i nawoź nimi róże. Będą kwitły aż do listopada. Domowa odżywka do róży, dzięki której krzew obsypie kwiatami jeszcze jesienią

Muszki latają wokół kwiatów w doniczce? Zalej wrzątkiem, a po 30 minutach podlej rośliny

Małe czarne muszki, które pojawiają się w kwiatach doniczkowych bardzo trudno zwalczyć. Unoszą się najczęściej nad ziemią, jednak trzeba pamiętać, że ich larwy bytują głęboko w glebie w okolicach korzeni, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. W efekcie roślina zaczyna marnieć, aż w końcu obumiera. Dlatego, jeśli zauważyłaś ziemiórki w okolicy swoich roślin w domu, to szybko przygotuj napar, który zwalczy te szkodniki. Potrzebujesz 10 saszetek rumianku lub 100 g koszyczków rumianku. Zalej je 500 ml wrzątku i poczekaj około 30 minut, aż wystygnie. Jeśli napar przygotowujesz z koszyczków, to koniecznie przecedź je przez sitko, a powstałym płynem podlej swoje rośliny doniczkowe. Ten zabieg powtórz po 7 dniach, a następnie po 14. Ziemiórki znikną z Twoich kwiatów raz na zawsze. Ważne jest oczywiście, aby naparem z rumianku podlać wszystkie rośliny doniczkowe w swoim domu, bez względu na to, czy widzisz wokół nich małe muszki.

Domowe sposoby na ziemiórki w roślinach doniczkowych

Do zwalczania ziemiórek w roślinach można oczywiście zastosować środki dostępne w sklepach ogrodniczych. Często polecane są na przykład preparaty na ziemiórki z nicieniami, które są naturalnymi wrogami ziemiórek, dlatego powinny rozprawić się z owadami bez najmniejszego problemu. Jednak oprócz wyżej opisanego naparu z rumianku, znakomitym sposobem na pozbycie się muszek z kwiatów jest także preparat na ziemiórki przygotowany z czosnku. Wystarczy, że rozgnieciesz główkę czosnku i zalejesz ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody. Ziemiórki znikną raz na zawsze.

Jak zapobiec pojawieniu się ziemiórek w roślinach w domu?

Przede wszystkim jeśli chcesz zapobiec pojawieniu się ziemiórek w roślinach, to zadbaj o to, aby sadzić je w ziemi przewiewnej i porowatej. Najlepiej jest także podlewać kwiaty od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. I co najważniejsze - ziemię do roślin kupuj w zaufanych sklepach ogrodniczych.

