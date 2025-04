i Autor: PAP/Łukasz Gągulski, PAP

Wybory prezydenckie 2025

Program wyborczy Karola Nawrockiego. Co proponuje Polakom?

Kandydat na prezydenta z poparciem PiS Karol Nawrocki według wielu osób ma spore szanse na dostanie się do II wyborów prezydenckich 2025. Warto sprawdzić, co prezes IPN proponuje w swoim programie wyborczym. Jak się okazuje, ma plany związane z bezpieczeństwem Polski, gospodarką, ale też kwestiami światopoglądowymi. Co obiecuje Karol Nawrocki?