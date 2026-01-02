do zdarzenia doszło w maju 2025 roku w gospodarstwie agroturystycznym w gminie Gołdap

dwie dziewczynki bawiły się w hamaku zawieszonym w stodole

jedna z pionowych belek mocujących hamak przewróciła się i uderzyła dziecko w głowę

pomimo reanimacji prowadzonej przez uczestników wypoczynku i ratowników 5-latka zmarła na miejscu

Zdarzenie miało miejsce w maju 2025 roku na terenie gminy Gołdap, w województwie warmińsko-mazurskim. W gospodarstwie agroturystycznym przebywała grupa znajomych z centralnej Polski. W godzinach popołudniowych uczestnicy wypoczynku przenieśli się do stodoły, która została zaadaptowana na cele rekreacyjne.

W jednym z pomieszczeń dwie małoletnie dziewczynki bawiły się w hamaku. W pewnym momencie jedna z pionowych belek, na których zawieszono hamak, przewróciła się i uderzyła jedną z dziewczynek w głowę. Na miejscu natychmiast podjęto akcję reanimacyjną, najpierw przez uczestników wypoczynku, a następnie przez zespół ratownictwa medycznego. Pomimo intensywnych działań ratunkowych życia dziecka nie udało się uratować. Niespełna 5-letnia dziewczynka zmarła na miejscu zdarzenia.

Po tragedii wszczęto śledztwo, w trakcie którego prokuratura ustaliła, że belki, do których przymocowany był hamak, zostały zamontowane w sposób nieprawidłowy. Za ich instalację odpowiadał właściciel obiektu agroturystycznego. W związku z tym prokurator postawił mężczyźnie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, a także nieumyślnego narażenia pozostałych uczestników wypoczynku na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

41-latek stanie teraz przed sądem. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

