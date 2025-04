Wielkie otwarcie sezonu w Parku Julinek! Start już 26 kwietnia!

W tym roku mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego – świętujemy 10. urodziny Julinka! Przez dekadę stworzyliśmy miejsce pełne radości, zabawy i rodzinnych wspomnień. To dla nas ogromny zaszczyt móc gościć Was już od 10 lat – i obiecujemy, że ten sezon będzie wyjątkowo magiczny! Czekają Was jubileuszowe niespodzianki i jeszcze więcej emocji niż zwykle!

Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, które dostarczą frajdy zarówno najmłodszym, jak i starszym poszukiwaczom przygód. Lubicie wyzwania? Koniecznie sprawdźcie swoje siły w najdłuższym parku linowym na Mazowszu! Wspinaczka w koronach drzew, 184 przeszkody i niesamowite widoki sprawią, że poczujecie prawdziwą ekscytację! A jeśli marzycie o zdobywaniu wysokości, chcecie przetestować swoją zręczność i siłę, ścianka wspinaczkowa będzie świetnym wyborem.

Julinek Park to jednak nie tylko wyzwania – to także miejsce, gdzie najmłodsi mogą beztrosko oddać się zabawie. Kraina Dmuchańców to prawdziwy raj dla dzieci, które uwielbiają skakać, zjeżdżać i pokonywać przeszkody. Tuż obok czeka na nich kolorowy plac zabaw ze zjeżdżalniami, huśtawkami i innymi atrakcjami, a także pełne emocji wesołe miasteczko, gdzie karuzele, kolejki i wirujące atrakcje dostarczą niezapomnianych wrażeń.

A gdy temperatura za oknem podskoczy, najlepszym miejscem na ochłodę będzie Park Wodny! Wodne zjeżdżalnie, armatki, fontanny i baseny – to wszystko czeka na tych, którzy uwielbiają pluskać się i korzystać z wodnych atrakcji. Jeśli jednak wolicie sportową rywalizację, sprawdźcie swoje umiejętności na polu minigolfa – to świetna okazja do rodzinnej zabawy i sprawdzenia swojej precyzji. Jeśli uwielbiacie kreatywne wyzwania, Klockarnia pozwoli Wam tworzyć niesamowite budowle i rozwijać wyobraźnię!

Julinek Park to także miejsce, gdzie magia cyrku wciąż jest żywa! W nowym sezonie nie zabraknie niesamowitych przedstawień cyrkowych – akrobaci, klauni, żonglerzy i iluzjoniści przygotowali dla Was widowiska, które przeniosą Was do świata cyrkowej magii.

Po dniu pełnym wrażeń możecie odpocząć w Strefie Relaksu – na leżakach, hamakach lub po prostu na trawie, ciesząc się świeżym powietrzem. A jeśli chcecie jeszcze bardziej zbliżyć się do natury, warto wybrać się na spacer po Kampinoskim Parku Narodowym – jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, idealnym na spokojną wycieczkę pieszą lub rowerową w otoczeniu zieleni.

A co dokładnie czeka na otwarciu?

Na dobry początek – kreatywne warsztaty dla dzieci, podczas których będzie można zaprojektować własny plakat cyrkowy albo stworzyć swój własny kolorowy wiatraczek. Nie zabraknie również tanecznych emocji na mini disco i mnóstwa piany podczas Piana Party! Do tego spektakl „Witajcie w naszej bajce”, animacje, zabawy z balonami i sportowe konkurencje dla całej rodziny! A to tylko część atrakcji – przygotowaliśmy o wiele, wiele więcej niespodzianek, które będą czekać na Was przez cały dzień! 🎉

BILETY SEZONOWE? Obowiązkowo! Chcecie wracać do Julinka przez cały sezon? Koniecznie sprawdźcie bilety sezonowe – to najlepsza opcja dla rodzin i wszystkich, którzy kochają swobodę, wolność i niekończącą się zabawę przez wiele miesięcy!

26 kwietnia Julinek Park startuje z nowym sezonem i czeka właśnie na Was! Zaplanujcie już teraz swoją wizytę i kupcie bilet online, by uniknąć kolejek i zagwarantować sobie cały dzień pełen wrażeń.

Przygotujcie się na emocje, radość i niesamowite wspomnienia – widzimy się w Julinek Park! 🎪🌳🎢💦