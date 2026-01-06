Zrób to teraz z hortensjami, inaczej nie przetrwają do wiosny! Prosty zabieg, dzięki któremu wiosną będziesz mieć dwa razy więcej kwiatów od sąsiadów. Pielęgnacja hortensji bukietowej zimą

Hortensje bukietowe są mrozoodporne, ale młode krzewy i te narażone na silne mrozy (-10°C i niżej) lub wiatr wymagają okrycia.

Zabezpiecz korzenie kopczykiem z kory, szyszek lub liści (ok. 30 cm), a pędy otul agrowłókniną, tworząc luźny kokon.

Pamiętaj o zimowym podlewaniu podczas odwilży, aby zapobiec suszy fizjologicznej, która może uszkodzić rośliny.

Dowiedz się, kiedy dokładnie zdjąć okrycie i jak prawidłowo zadbać o hortensje bukietowe zimą!

Zrób to teraz z hortensją bukietową. Kiedy i jak okrywać hortensje bukietowe zimą?

Hortensja ogrodowe zawsze i wszędzie wymaga okrywania na zimę. Zdecydowania większość osób posiadających tą odmianę hortensji w ogrodzie już dawno je okryła. W tym przypadku sprawa jest prosta. Okrycia z agrowłókniny oraz kopczyki chroniące korzenie trzymamy aż do początków wiosny, gdy nie będzie już nocnych przymrozków. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku hortensji bukietowych. Ten gatunek jest odporny na mróz i nie zawsze wymaga okrywania na zimę. Wyjątkiem mogą być młode krzewy, które potrzebują dodatkowego wsparcia. Warto jednak wiedzieć, że nawet hortensja bukietowa podczas bardzo silnym mrozów potrzebuje okrycia. Ogrodnicy wskazują, że gdy w prognozach przewidywany jest długotrwały mróz, na poziomie -10 stopni Celsjusza, to warto pomyśleć o zabezpieczeniu również hortensji bukietowych. Okrycia mogą wymagać krzewy narażone na wiatry, które w żaden sposób nie są naturalnie chronione. Druga połowa stycznia 2026 w Polsce zapowiada się bardzo mroźnie. Synoptycy wskazują, że w wielu rejonach naszego kraju temperatury mogą spaść nawet poniżej -20 stopni Celsjusza. To zdecydowanie czas, w których warto zadbać także o hortensje bukietowe.

Okrywanie hortensji bukietowych nie różni się od zimowania innych gatunków krzewu. W pierwszej kolejności należy zadbać o korzenie usypując niewielki kopczyk o wysokości około 30 centymetrów. Do okrywania korzeni świetnie sprawdzi się kora, szyszki, stare liście, a nawet torf. Wiosną, gdy zacznie się demontaż kopczyków warto hortensje bukietowe podsypać kompostem. Zadziała on niczym natychmiastowa odżywka pobudzająca krzew do lepszego wzrostu oraz kwitnienia po zimie.

Pędy i łodygi należy okrywać agrowłókniną. To najlepsze tworzywo do zimowania roślin. Chroni przed niskimi temperaturami i silnymi wiatrami, a jednocześnie przepuszcza promienie słoneczne oraz wilgoć. Okrywając hortensje bukietową zrób niewielki kokon wokół pędów, pamiętaj, aby zabezpieczyć górę rośliny przed silnymi opadami śniegu. Okrycie delikatnie zwiąż na dole. Ważne, aby wiązanie było wytrzymały, ale nie nazbyt ciasne. Tak przygotowane okrycie trzymaj w czasie największych mrozów. W przypadku hortensji bukietowej okrycie możesz zdjąć wcześniej niż u hortensji ogrodowej. Zrób to, gdy temperatury wrócą do poziomu niewielkich mrozów, czyli kilku stopni poniżej zera.

Niebezpieczne zjawisko w ogrodzie podczas wysokich mrozów. O tym nie zapominaj

W przypadku wielu roślin ogrodowych największym zagrożeniem o tej porze roku jest susza fizjologiczna. To specyficzne zjawisko występujące, gdy pojawiają się mrozy. Susza fizjologiczna powstaje wtedy, gdy rośliny nie są w stanie pobierać wody z podłoża przez mróz. Ujemne temperatury sprawiają, że ziemia jest zbyt twarda, aby rośliny mogły absorbować wodę. Wówczas tracą one wilgoć magazynowaną w pędach i zaczynają usychać. Susza fizjologiczna jest powolnym procesem i najczęściej jej skutki zauważalne są dopiero wiosną. Ogrodnicy wskazują, że objawy suszy fizjologicznej pojawiają się w marcu lub kwietni, gdy roślina budzi się do życia.

Ważnym zabiegiem przeciwdziałającym suszy fizjologicznej jest podlewanie. Wiele roślin należy podlewać również zimą. Eksperci wskazują, że zimowe podlewanie najlepiej przeprowadzać w czasie odwilży. Przygotowany wcześniej kopczyk wokół korzeni utrzyma wilgoć w ziemi, a roślina będzie mogła ją swobodnie pobierać. Zimowe podlewanie wykonuj w godzinach południowych, aby woda nie zamarła wraz z nocnymi przymrozkami.