Zacznij już w styczniu, a wiosną Twoje hortensje rozkwitną dwa razy bardziej bujnie. W marcu sobie podziękujesz. Pierwsze nawożenie hortensji w sezonie

Zima to idealny czas, by przygotować domowy nawóz, który zapewni hortensjom bujne kwitnienie.

Skórki pomarańczy, bogate w cenne składniki odżywcze, stanowią doskonałą bazę dla ekologicznej odżywki.

Zbieraj i susz skórki już od stycznia, by wiosną mieć gotowy proszek, który wzmocni rośliny i odstraszy szkodniki.

Dowiedz się, jak krok po kroku przygotować ten skuteczny nawóz i zadbać o swoje hortensje!

Zacznij już w styczniu. Wiosną będziesz mieć gotowy nawóz do hortensji

Zima to nie jest czas na prace ogrodowe. W tym okresie należy jedynie dbać, aby pokrywa śnieżna nie zalegała na okryciach roślin. Ciężka czapa śniegu może bowiem połamać pędy i gałązki zimowanych krzewów oraz bylin. Najpoważniejszym zimowym zagrożeniem dla roślin jest susza fizjologiczna. To zjawisko polegające na braku dostępu do wody w wyniku zamarzniętej ziemi. Gleba jest tak zbita, że korzenie roślin nie mogą swobodnie pobierać z niej wody oraz substancji odżywczych. W takiem przypadku należy przeprowadzić zimowe podlewanie, gdy mróz odpuści. Warto również rozsypywać kopczyki wokół roślin. Warstwa szyszek, torfu lub kory zatrzyma wilgoć w ziemi i sprawi, że wokół korzeni będzie cieplej.

Hortensje zimują okryte agrowłókniną. Okrycie te zdejmuje się dopiero wiosną, gdy puszczają ostatnie gruntowe przymrozki. W tym czasie zaczyna się również pierwsze w sezonie nawożenie. Ma ono na celu wzmocnić układ korzeniowy, a także pobudzić hortensje do szybszego i większego kwitnienia. W przypadku wiosennego nawożenia hortensji świetnie sprawdzają się domowe odżywki, które warto przygotowywać już teraz.

Pierwsze w sezonie nawożenie hortensji. Co będzie Ci potrzebne?

Jedną z takich odżywek jest ta przygotowywana na bazie skórek pomarańczy. Zawierają one szereg składników odżywczych takich jak: potas, żelazo, cynk, wapń i cytrynian. Wspierają one procesy wzrostu oraz kwitnienia oraz poprawiają morfologię gleby dając roślinom zapotrzebowanie na mikroelementy. Zebranie odpowiedniej ilości skórek pomarańczy wymaga czasu dlatego też ogrodnicy zalecają, by zacząć to robić już w styczniu. Za każdym razem, gdy masz skórki pomarańczy krój je na małe kawałeczki i wkładaj do piekarnika na 130 st. Susz je w ten sposób przez około 1,5 godziny, a następnie zblenduj je na proszek. Całość przełóż do szczelnego słoika. Co jakiś czas możesz dodawać nowy zapas zmielonych skórek pomarańczy. Gdy rozpocznie się sezon ogrodowy rozsyp proszek wokół hortensji i wymieszaj z glebą. Skórki pomarańczy odstraszą szkodniki, w tym mszyce. Dodatkowo odżywka ta zakwasie glebę i dostarczy hortensji potrzebnych składników odżywczych.