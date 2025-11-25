Czasu coraz mniej! Masz ostatni moment na uratowanie hortensji przed zimą. Zrób to teraz, a wiosną odwdzięczą się wielkimi kulami kwiatów

Hortensje potrafią wyglądać w ogrodzie jak z bajki, ale tylko wtedy, gdy dobrze przeprowadzi się je przez zimę. Jeśli krzewy przemarzają, wiosną zamiast ogromnych kwiatostanów będziesz oglądać suche, puste patyki. Dlatego końcówka listopada to prawdziwy „ostatni dzwonek” na zabezpieczenie najbardziej wrażliwych odmian.

Cięcie hortensji

Autor: Getty Images Kiedy należy przycinać hortensje? Czy wszystkie gatunki hortensji przycina się tak samo?
  • Zastanawiasz się, jak chronić hortensje przed mrozem? Kluczem jest identyfikacja gatunku, ponieważ nie wszystkie wymagają intensywnego okrywania.
  • Dowiedz się, które hortensje są odporne na zimę, a które potrzebują specjalnej ochrony, by zakwitnąć w kolejnym sezonie.
  • Poznaj sekrety zimowania, wiosennego cięcia i nawożenia, które zapewnią Twoim hortensjom spektakularne kwiaty!

Nie każda hortensja boi się mrozu. Sprawdź, co rośnie u Ciebie

Zanim chwycisz za agrowłókninę, ustal, jaki gatunek masz w ogrodzie. To kluczowe, bo hortensje różnią się odpornością na mróz i tym, na jakich pędach kwitną. 

  • Hortensje bukietowe i pnące zwykle dobrze znoszą polską zimę i nie wymagają skomplikowanego okrywania. Tu wystarczy lekka ochrona korzeni, zwłaszcza u młodych krzewów. 
  • Hortensje ogrodowe (Hydrangea macrophylla) i dębolistne są wrażliwsze. To one najczęściej przemarzają i potem nie kwitną, bo zawiązują pąki na pędach z poprzedniego roku. Jeśli te pędy zmarzną – kwiatów nie będzie. 

Jak okryć hortensje na zimę, żeby nie straciły pąków?

Wrażliwe hortensje owiń dokładnie agrowłókniną: chroni przed mrozem, wiatrem i śniegiem, a jednocześnie przepuszcza światło i wilgoć. Owijaj krzew „na luźno”, ale szczelnie – tak, by wiatr nie wchodził pod materiał. Zwiąż u dołu sznurkiem. Nie dociskaj mocno pędów i nie łam ich – zimą i tak będą kruche.

Drugim obowiązkowym krokiem jest kopczykowanie. Usyp wokół podstawy krzewu 30–40 cm warstwę izolacyjną z kory, torfu, szyszek albo suchych liści. To najpewniejsza ochrona korzeni przed przemarzaniem.  Na wierzchu możesz dorzucić gałązki iglaków – zatrzymają śnieg, który działa jak kołdra.

Wiosna – tu rozgrywa się walka o wielkie kwiaty

Zimowanie to dopiero połowa sukcesu. Druga zaczyna się, gdy tylko zrobi się cieplej. Ogromne kwiatostany biorą się z trzech rzeczy: odsłonięcia krzewu w odpowiednim momencie, właściwego cięcia i wczesnego nawożenia.

Kiedy zdjąć zimowe okrycie?

Nie spiesz się. Agrowłókninę i kopczyki usuń na przełomie marca i kwietnia, gdy ryzyko nocnych mrozów wyraźnie spada. Jeśli zapowiadają przymrozki – osłoń krzew ponownie na noc. Hortensje ogrodowe szczególnie źle znoszą wiosenne skoki temperatur.

Wiosenne cięcie – ale zależnie od gatunku!

To najczęstszy punkt, w którym ogrodnicy „przypadkiem” kasują własne kwitnienie.

Hortensja bukietowa, drzewiasta (kwitną na nowych pędach):

  • tnij mocno w marcu–na początku kwietnia, zanim ruszy wegetacja;
  • skróć zeszłoroczne pędy nad 2–3 parą oczek (zwykle zostaje 20–40 cm);
  • starsze krzewy możesz odmłodzić wycinając najstarsze pędy przy ziemi.
  • Efekt? Mniej pędów, ale za to ogromne kwiatostany. 

Hortensja ogrodowa i dębolistna (kwitną na starych pędach):

  • tnij bardzo oszczędnie;
  • usuń tylko pędy przemarznięte, słabe i połamane;
  • przekwitłe kwiatostany wycinaj tuż nad pierwszą zdrową parą pąków.
  • Zbyt mocne cięcie = utrata pąków kwiatowych i brak kwitnienia. 

Pierwsze nawożenie – start sezonu

Hortensje są żarłoczne. Gdy tylko ziemia rozmarznie i zacznie się ogrzewać, daj im pierwszą dawkę pokarmu. Termin: marzec–kwiecień, gdy temperatura jest już stabilnie dodatnia. Co podać:

  • kompost lub dobrze przerobiony obornik – jako łagodny „starter”;
  • nawóz do roślin kwasolubnych albo typowo do hortensji, najlepiej z wyraźnym udziałem azotu na początek sezonu. 

Jak pomaga azot? Pobudza wypuszczanie nowych pędów i liści, a krzew szybciej odbudowuje się po zimie. Potem, od maja, przechodzisz na nawozy bardziej „kwitnieniowe” (z fosforem i potasem). 

